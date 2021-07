“Che vista”, Elisabetta Canalis e il posteriore impossibile da dimenticare, un sogno – FOTO

Elisabetta Canalis e il posteriore che non si può dimenticare: l’ex velina ha già ottenuto il record di likes su Instagram

Dopo anni di assenza dal mondo televisivo, Elisabetta Canalis si prepara a tornare in grande stile e a sostituire l’amata Rosanna Cancellieri alla conduzione di “Vite da copertina“. La trasmissione, che va in onda su TV8 alle ore 17.30, dal lunedì al venerdì, ripartirà a settembre con una conduttrice che non farà certamente rimpiangere la precedente. Sui social, nel frattempo, l’ex velina si gode le proprie vacanze in spiaggia, non mancando di deliziare i suoi 3 milioni di utenti con scatti al limite della legalità. Nell’ultimo post, in particolare, il fondoschiena della modella ha catturato le attenzioni di tutti i fan.

“Che vista”, Elisabetta Canalis e il posteriore impossibile da dimenticare – FOTO

