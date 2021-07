Silvia Toffanin, un vero colpo per il suo “Verissimo”: primi super ospiti

Silvia Toffanin sta già lavorando alla nuova edizione del suo “Verissimo”. Per settembre vorrebbe dei nomi da urlo alla domenica

La prossima stagione televisiva per Silvia Toffanin si preannuncia succulenta ma anche molto impegnativa. Come è noto già da alcune settimane, dovremmo vederla oltre che al sabato con il consueto appuntamento con “Verissimo” anche nella domenica pomeriggio al posto di Barbara D’Urso.

Lady Berlusconi insieme alla sua squadra è al lavoro per confezionare delle puntate che siamo accattivanti e che abbiano come protagonisti i migliori personaggi dello spettacolo.

Cosa sta preparando per noi l’ex letterina? Pare che arriverà un colpaccio di quelli colossali con dei super ospiti. Vediamo di cosa si tratta.

Silvia Toffanin, per lei una coppia di super ospiti

Pronti a vedere nel salotto di Silvia Toffanin una coppia di super ospiti? La conduttrice sarebbe in trattativa, secondo Blasting News, per ospitare nella sua trasmissione una delle coppie più amate e seguite del momento. Famosi e bellissimi, sembrano più innamorati che mai in barba a tutte le malelingue che li volevano insieme solo per convenienza.

Parliamo di Diletta Leotta e Can Yaman. “La macchina organizzativa di “Verissimo”, il talk show condotto da Silvia Toffanin su Canale 5, si sarebbe messa già al lavoro per la messa in onda della nuova edizione” si legge sul sito di informazione che parla di chiudere già “i primi contratti con i personaggi famosi”.

Sui rispettivi social gli scatti di coppia di Diletta e Can non mancano, da quelli super sexy in costume allo scatto che li unisce nel tifare Italia, la nazione che li ha fatti conoscere e li ha uniti. I due erano stati visti insieme anche all’Olimpico per la partita Italia – Turchia.

Secondo le indiscrezioni l’attore turco sarebbe in cerca di una casa nella Capitale, la città nella quale sarà impegnato nei prossimi mesi per girare “Sandokan” prodotto dalla Lux Vide e che lo vedrà protagonista.

Una notizia che ha entusiasmato moltissimi i fan di Can Yaman che non vedono l’ora di vederlo in questa nuova avventura e perché no anche in una super intervista di quelle che solo la Toffanin sa regalarci.