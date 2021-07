“Glee”, vi ricordate Mercedes? Oggi ha 35 anni, è sempre più bella – FOTO

Mercedes era una delle protagoniste in assoluto di Glee: oggi, Amber Riley è una meravigliosa donna di 35 anni e su Instagram è seguita da un milione e mezzo di followers

Ambientato in una scuola, Glee è stata una delle serie tv per adolescenti (e non solo) più amate del mondo. Diversi ragazzi erano riuniti in una aula di canto a scuola, e insieme formavano un gruppo chiamato Glee Club, dove potevano esprimere loro stessi attraverso la musica. Tra i tanti protagonisti della serie c’era Mercedes, questa bellissima ragazza piena di talento che nel giro di pochissimi episodi diventa in assoluto una delle preferite dei telespettatori.

Glee, vi ricordate di Mercedes Jons? Oggi ha 35 anni

Mercedes nella serie ha dato davvero tanti insegnamenti, a partire dalle discriminazioni che ingiustamente subiscono le persone nere come lei e chi ha un fisico diverso da quello che la società ci impone al giorno d’oggi. Se all’inizio comincia una dieta per cercare di somigliare alle sue compagna, poi grazie all’aiuto della musica e degli amici, comincia lentamente un percorso di accettazione dove finalmente impara ad amarsi per quella che è. E solo quando riesce a piacersi, riesce anche a farsi amare dagli altri. Una volta finito il liceo, viene presa da una casa discografica importante e diventa una cantante. Incide un disco e fa un successo incredibile: certo, non è tutto rose e fiori ma le cose cominciano a mettersi bene per lei dopo qualche anno di sacrifici. Ha anche qualche storia d’amore, ma alla fine della serie è single e felice di stare da sola.

Amber Riley, l’attrice che la interpretava, oggi ha 35 anni ed è amatissima dai suoi followers che ancora oggi la seguono con costanza e con affetto.