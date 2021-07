Harry e Meghan non smettono mai di stupire. I “Duchi ribelli” stanno accumulando cifre da capogiro nonostante l’addio alla Royal Family.

Incassi da capogiro, cifre incredibili, residenza da sogno. La vita di Harry e Meghan dopo l’addio alla Royal Family, dall’aprile 2020, è costellata comunque di abbondanza e lusso. I conti correnti dei Duchi di Sussex hanno solide basi a cui si aggiungono i progetti condotti dalla coppia negli ultimi anni. A fare il resoconto delle entrate della coppia è stato il magazine Vanity Fair.

Abbandonata Londra e il life style reale, Harry e Meghan si sono trasferiti negli Stati Uniti a Vancouver in una splendida dimora per poi spostarsi in California. Qui con i loro figli, Archie e Lillibet, vivono in una villa del valore di 14,7 milioni di dollari di cui ne avrebbero pagati 5 per poi aprire un mutuo.

I due hanno potuto fin dall’abbandono della famiglia reale fare conto sui dieci milioni che Lady Diana ha lasciato al figlio nonché i due milioni della Markle, accumulati al tempo in cui recitava sul set. A questo patrimonio si sono aggiunti il sostegno da parte del Principe Carlo fino all’estate 2020 pari a un totale di due milioni e mezzo.

Harry e Meghan: nuovi progetti da cifre pazzesche

Durante l’intervista bomba ai microfoni di Oprah Winfrey, seppur non abbia portato direttamente guadagni nelle tasche di Harry e Meghan, la coppia ha rivelato come gli fossero stati tagliati i fondi dopo il loro addio alla Royal Family.

Ma proprio grazie alla chiacchierata con Oprah, oltre che scatenare il gossip a livello mondiale, i Duchi hanno ottenuto una collaborazione con la famosa emittente televisiva Apple tv. A questo si sono aggiunte nell’ultimo anno nuove entrate a seguito del ruolo di Harry come manager della start-up californiana BetterUp, dedicata al settore del benessere mentale. Si tratta di un’azienda della Silicon Vallery, località in cui in media i dirigenti aziendali ricevono all’incirca un milione di dollari all’anno.

Al conto corrente dei Duchi ribelli si aggiungono poi gli incassi dal primo libro per bambini creato da Meghan, pari a circa 600.000 euro, e dal podcast su Spotify frutto di un contratto di tre anni della coppia del valore di 21 milioni. Inoltre il duo ha all’attivo una collaborazione di cinque anni con Netflix, per una retribuzione di 150 milioni.

Non da ultimo Harry sta per lanciare il suo nuovo progetto editoriale dedicato alla sua vita trascorsa a Palazzo, edito Penguin Random House. La casa editrice avrebbe retribuito Harry con un anticipo di 17 milioni di dollari.