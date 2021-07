Belen Rodriguez e il malore a “Tu sí que vales”: cosa è accaduto dopo

Belen Rodriguez, durante la registrazione di “Tu sí que vales”, ha avuto un malore: le condizioni attuali della conduttrice

Brutta disavventura per Belen Rodriguez, che dopo appena 10 giorni dal parto ha deciso di riprendere a lavorare a pieno regime. La conduttrice, a settembre, sarà nuovamente impegnata con “Tu sí que vales“, la trasmissione ideata da Maria De Filippi che tiene compagnia ai telespettatori nella prima serata del sabato di Canale Cinque. La bellissima showgirl, chiaramente debilitata dopo la nascita della secondogenita Luna Marie, ha avuto un malore durante la registrazione. Scopriamo nei dettagli che cosa è accaduto e quali sono le condizioni attuali della showgirl.

Belen Rodriguez, malore a “Tu sí que vales”: cosa è accaduto dopo

Durante la registrazione di “Tu sí que vales“, che tornerà in onda con le nuove puntate a partire da settembre, la bellissima conduttrice Belen Rodriguez ha avuto un malore. Impossibilitata a continuare le riprese, la showgirl è immediatamente tornata in albergo, dove ad attenderla c’era la sua piccola Luna Marie, nata appena dieci giorni fa. Tramite le stories, la compagna di Antonino Spinalbese ha raccontato la propria disavventura ai fan. “Io sono appena tornata in hotel, non sono stata bene“, ha spiegato l’argentina, probabilmente ancora debole a causa del parto.

“Ho subito tre flebo perché ero disidratata. C’ho provato ma non sono riuscita a registrare. Spero domani di riuscire a fare ‘Tu sí que vales’, intanto mi guardo questa cucciola“, ha proseguito Belen, inquadrando la sua secondogenita che dormiva beatamente nella culla. Quest’oggi, tuttavia, la showgirl sembra essersi decisamente ripresa. “Io sto meglio, ho una faccia tremenda ma Cristina mi metterà a posto“, ha detto la Rodriguez questa mattina, realizzando le successive stories dai camerini del programma di Canale Cinque.

Con un po’ di trucco ed un’acconciatura realizzata a regola d’arte, Belen è davvero incantevole. Non c’è più traccia del malore che, in un primo momento, aveva davvero allarmato i suoi followers. La conduttrice sembra aver interamente recuperato le forze.