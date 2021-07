Rosalinda e Zenga, la disavventura spiacevole: “Sono sconvolta, sembra un film”

Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga hanno vissuto una spiacevole disavventura: “Sono sconvolta, sembra davvero un film”

Uno spiacevolissimo inconveniente per Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga, che proprio quest’oggi sarebbero dovuti rientrare a Milano dopo la vacanza in Sicilia. L’attrice, che ha mostrato al fidanzato i luoghi in cui è nata e cresciuta, ha comunicato ai fan la disavventura vissuta in aereo, che ha scombinato i piani della coppia: “Siamo bloccati a causa dell’eruzione dell’Etna“. Come se non bastasse, il comportamento di un passeggero ha davvero fatto infuriare l’ex gieffina. Tramite un lungo sfogo, la Cannavò si è tolta qualche sassolino dalla scarpa.

Rosalinda e Zenga, la disavventura spiacevole: “Sembra un film”

Dopo aver trascorso un’entusiasmante vacanza in Sicilia, patria dell’attrice, Andrea Zenga e Rosalinda erano pronti per il rientro a Milano, ma qualcosa nella loro giornata è andato decisamente storto. “Oggi sembra davvero un film. Siamo bloccati sull’aereo a causa dell’eruzione dell’Etna“: così ha esordito l’ex gieffina nel suo lungo sfogo, pubblicato tramite le stories di Instagram. La Cannavò ha spiegato agli utenti che l’eruzione del vulcano li sta costringendo in aereo, nell’attesa di sapere se la partenza dovrà essere posticipata o meno. Come se non bastasse, il comportamento di uno dei passeggeri ha contribuito a peggiorare la situazione, già di per sé tesissima.

“A ciò si aggiunge l’intelligenza di un passeggero che, nonostante i divieti, pensa bene di fumare sull’aereo“, ha proseguito la Cannavò, le cui lamentele non sono affatto terminate. La coppia infatti, stando al racconto dell’attrice, sarebbe stata filmata senza alcun ritegno da un altro passeggero, il cui atteggiamento li ha notevolmente infastiditi: “Anche l’hostess è intervenuta dopo aver notato questo comportamento poco rispettoso nei confronti di tutti. Io sono sconvolta, alcune persone non riescono a rispettare le regole“.

Una disavventura senza dubbio spiacevole per Rosalinda e Andrea, che sperano di rientrare a Milano il più in fretta possibile. Nelle stories, la Cannavò si è mostrata molto preoccupata per il fidanzato, che avendo un impegno di lavoro potrebbe dover rivedere i suoi programmi.