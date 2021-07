Valentina Vignali, la FOTO che infiamma il web: ai limiti della legalità

Valentina Vignali, la bellissima cestista in uno scatto dalle sfumature illegali. Lo sguardo infiamma il web.

Valentina Vignali è sicuramente tra le protagoniste di questa estate. L’abbiamo ammirata – e continuiamo a farlo – in costume: spiagge da sogno, luoghi incontaminati e la bellezza dell’influencer a contrasto. Interi, bikini e interi con tagli vertiginosi…insomma, la collaborazione dell’atleta con il brand di costumi è stata sicuramente accolta dal web, sia uomini che donne…ovviamente per motivi diversi.

Tutto ciò che indossa la Vignali acquista valore, merito di un fisico atletico ma che non rinuncia alle curve. Proprio due giorni fa ci scherzava su: “Non so se sono più bona io o il costume” ed un utente risponde nella maniera più diplomatica possibile, “ehh, nel dubbio entrambi”.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE > Antonino Cannavacciuolo, quel pesante problema: come si è salvato

Valentina Vignali, il primo piano che infuoca il web

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da VALENTINA VIGNALI (@valentinavignali)

Leggi anche -> Ignazio Moser: ad alta quota è in “ottima compagnia”: chi sono le due prescelte?

Valentina Vignali con una media di 10 mila like all’ora sta infiammando queste prime ore del pomeriggio destinate a diventare ancora più roventi. Se guardiamo la foto ce ne rendiamo subito conto: il primo piano è bollente. La cestista propone uno scatto in costume ma che non sembra appartenere alla collezione dalla stessa ideata.

Una fascia comoda rosa cipria e la fantasia a foglie che fanno molto estate e che sono un must, non possono mai mancare nella stagione più attesa dell’anno. Cuori, fiamme, emoji che simboleggiano passione e ammirazione per la bella visione. I capelli sono meno lisci del solito, anzi appaiono mossi. La pelle è super abbronzata ed il viso non è truccato.

Lo scatto è accattivante, lo sguardo ammalia e cattura: la bellezza a profusione di Valentina è illegale, nessuno potrebbe resistere davanti a questa visione ed in fans certamente non nascondono quello che pensano sull’influencer.

“Sei fantastica….sei come una bomba atomica..❤️” la Vignali è abituata a ricevere commenti di questo tipo. I fans sono pazzi di lei, non a caso viene seguita da milioni di followers. Ogni azione diventa motivo di contemplazione sul web.