Aurora Ramazzotti, la brusca risposta ad una fan: scoppia la polemica

Aurora Ramazzotti, durante la sua rubrica settimanale, ha dato una risposta ad una fan che le ha dato un consiglio che ha fatto molto discutere il mondo del web

Aurora Ramazzotti è uno dei personaggi più amati del mondo del web. La conosciamo tutti per essere la figlia di Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker, ma da quando è diventata grande è riuscita a farsi spazio lentamente nel mondo della televisione camminando solo sulle sue gambe. È diventata così una delle inviate de Le Iene, dove ha fatto sempre servizi molto interessanti e anche sul web ha cominciato ad occuparsi di contenuti che hanno appassionato i suoi numerosi followers.

Aurora Ramazzotti nel mirino del web: “Dov’è la solidarietà femminile?”

Da un po’ di tempo Aurora si occupa di una “rubrichetta” su Instagram dove da consigli ai suoi followers, e l’ultima che ha fatto ha scatenato le polemiche del web. Infatti, una ragazza le ha detto di aver avuto un problema durante il suo primo rapporto sessuale con il fidanzato e le ha scritto per chiederle un aiuto, considerando che Aurora è solita dare consigli in questa rubrica. La risposta ironica che ha dato, perl, ha fatto arrabbiare gli utenti sul web, che hanno cercato di farle notare che non ha di certo aiutato una ragazza che ha avuto la sua prima volta e tra l’altro non è neanche andata bene come sperava. “Pensi di averla aiutata in questo modo? Paragonandola ad un deserto? L’avrai fatta sentire solo peggio e ancora più a disagio, ma non ti vergogni?”.

Aurora non ha ancora risposto alle polemiche che ci sono state nelle ultime 24 ore, e tutti si stanno chiedendo se dirà qualcosa per giustificarsi o se si scuserà per quanto detto.