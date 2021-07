In Glee interpretava la meravigliosa Rachel Berry, oggi è tornata a vestire i propri panni: Lea Michele è una delle cantanti più amate e seguite sui social

Glee è stata una delle serie più amate della scorsa generazione. Ambientato in una scuola americana, un gruppo di ragazzi si ritrovavano ad un corso di canto e di ballo pomeridiano dove fanno le prove per prepararsi ad una gara e intanto si relazionano tra loro. Nascono amicizie, nascono amori, nascono antipatie e nascono mille sentimenti che nel corso della serie cambiano e diventano sempre più importanti. La protagonista era Rachel Berry, interpretata dalla meravigliosa Lea Michele, che oggi ha 34 anni.

Glee, Rachel Berry era la protagonista: oggi Lea Michele è così

Glee ha dato tantissimo a Lea, a partire dall’amore. Infatti, nella vita reale aveva una relazione con Cory Monteith, proprio come nella serie. L’attore è tragicamente scomparso nel 2013, ad un paio di anni dalla fine. Non è stato facile per lei superare questo lutto, anche perché mancava poco più di un anno al loro matrimonio ed improvvisamente la sua vita è stata totalmente stravolta. Con coraggio e determinazione, è riuscita a rimettersi in piedi e a rifarsi una vita. Ad oggi Lea è sposata ed è mamma di un meraviglioso bambino che è venuto al mondo appena un anno fa.

Anche se sono trascorsi diversi anni dalla fine di Glee, Lea ha mantenuto i rapporti con quasi tutti i membri del cast che sono ancora suoi amici. Quello che hanno vissuto rimarrà per tutti loro qualcosa di indelebile.