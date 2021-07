Mara Venier sceglie la sostituta: il nome di chi prenderà il suo posto

La conduttrice Mara Venier brinda ai suoi 40 anni di carriera scegliendo la sua sostituta. Ecco chi diverrà la sua erede.

Dall’esordio in qualità di attrice nel corso degli anni ’80, alla collezione di personaggi in numerose commedie all’italiana, poi lo slancio finale a inizio ’90, il saluto al cinema e il conclusivo approdo sul piccolo schermo come conduttrice di estremo successo per il primo canale Rai. “Domenica In“, che diede il benvenuto alla sua madrina per eccellenza nel 1993, favorita per il suo talento dal direttore della rete all’epoca, Carlo Fuscagli, un benvenuto a cui la trasmissione deve molto e sorride ancora oggi.

A pochi mesi dal suo settantesimo compleanno, festeggiando anche i suoi quarant’anni di soddisfacente carriera, la premurosa Zia Mara di tutta la penisola, Mara Venier inizia a sentire il desiderio di delineare le possibilità di una futura succeditrice.

Mara Venier, la difficile scelta: il nome di chi prenderà il suo posto

Dopo aver optato per dedicare maggiori energie alla sua splendida famiglia, Mara ha assecondato le prime ipotesi propagatesi fra numerosi rumors in questi giorni, ma fornendo questa volta una conferma a dir poco decisiva. Se dapprima i volti delle conduttrici Caterina Balivo, di Maria Teresa Ruta ed Eleonora Daniele sembravano essersi affacciate con cognizione di causa al “trono”, adesso Mara rassicura i suoi beniamini, tradendo pur sempre con affetto le speranze di Costanzo, ma cambiando decisivamente rotta.

La verità è una sola ed ha a che vedere con l’affetto e la stima dimostrata negli anni, come in particolar modo in quest’ultimo periodo, nei confronti della presentatrice di “The Voice Senior”. La storica primadonna avvezza alla realizzazione dei desideri del suo pubblico, e sempre presente prima del cambio di scena a “La Prova Del Cuoco”: Antonella Clerici. La Venier avrebbe infatti sottolineato molto recentemente e con convinzione la fiducia che nutre nei confronti della sua amica e collega.

Potrebbe essere perciò giunto il momento di riconoscere in Antonella la futura spalla e nonché sostituta per la prossima stagione 2021 di “Domenica In”. “Sono molto felice per la mia amica Antonella“. Aveva dichiarato Mara in occasione dei suoi passati festeggiamenti e del ritorno in tv della conduttrice nativa di Legnano. “Sono felice per te. Ti voglio bene”.