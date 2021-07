San Giovanni la confessione su Giulia Stabile: “ora non li voglio piú”

Il cantautore reduce dalla sua continua ascesa relativa alla sua popolarità confessa apertamente le sue intenzioni sul futuro con Giulia Stabile.

Con la sua leggerissima e spensierata “Malibù“, il diciottenne cantautore vicentino, San Giovanni, amato fin dai primi passi mossi all’interno della scuola di “Amici – di Maria De Filippi” e legato sentimentalmente alla sua vincitrice, la dolce e talentuosa ballerina Giulia Stabile, ha conseguito un traguardo non da poco nelle ultime ore.

In virtù del suo doppio disco di platino, dichiarato cinque giorni fa sul suo profilo Instagram, l’artista canoro ha colto l’occasione per ringraziare i suoi fan per l’affetto ed il sostegno a lui dimostrato fino a questo momento. I quali, cullati dalla melodia del suo tormentone estivo che profuma di promesse e condivisione, hanno poi accolto la sua ultima spiazzante dichiarazione fornita alla stampa attraverso un’inedita interiste in queste ore, sul suo futuro con Giulia.

Leggi anche —>>> Il miracolo di Carolyn Smith: l’emozionante annuncio sul “saper vivere” – VIDEO

San Giovanni: “ora non lì voglio più”, la spiazzante dichiarazione su Giulia Stabile

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 💋💋💋 (@sangioegiulial0ve)

Potrebbe interessarti anche —>>> “Encanto”: il nuovo film Disney sorvola ogni banalità: il trailer ed i segreti della magia

Se il suo è ad ora l’album ufficialmente più venduto di questo 2021, al fragore della notizia si accompagnano le ultime parole del cantautore sul suo rapporto con Giulia. Inseparabili nella scuola più conosciuta della penisola, nonostante la necessità di ritagliarsi al suo interno una parentesi di vita che potesse rimanere individuale, adesso che non sono più costantemente sottoposti all’intrusione delle telecamere, San Giovanni è pronto a dichiarare apertamente le sue aspettative sulla storia d’amore che continua ad emozionare i loro fan.

“Quando ero in casetta volevo avere i miei spazi“. Conferma deciso nella recente intervista il cantante. “Ora non li voglio piú“. “Stare cosí tanto tempo con una persona ti lega“, ammette in seguito, per poi sincerare infine le sue intenzioni in tal modo: “voglio stare con Giulia, sentirla non mi basta. Qualcuno ci ha chiesto se abbiamo intenzione di andare a convivere“.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da SANGIOVANNI BABY💋👩🏻‍🎤 (@sangiovanni)

Eppure per questo passo San Giovanni preferirebbe ancora attendere il momento giusto. Ad oggi, stando al suo parere, “è troppo presto“. Al culmine dell’intervista l’ex allievo di “Amici” parlerà della sua contentezza a proposito dell’attenzione mediatica. E’ un piacere per lui, vista la costante propensione alla solitudine data dal difficile periodo di isolamento.