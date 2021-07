Uomini e Donne, non avete dimenticato Elisabetta e Luca, vero? La coppia del programma di Maria De Filippi ha rivelato sui social di essere ritornata insieme dopo la crisi

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Luca Cenerelli (@luca_cenerelli)

Nel bene o nel male, Elisabetta e Luca sono stati assolutamente i protagonisti della ultima edizione di Uomini e Donne. I due si sono conosciuti all’interno del programma di Maria De Filippi e hanno percorso una esperienza davvero difficile e tormentata, una storia d’amore che alla fine ha visto la fine a causa delle continue incertezze di Luca che non permettevano ad Elisabetta di viversi bene questa felicità.

Uomini e Donne, la coppia del programma di Maria De Filippi è tornata insieme

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Elisabetta Simone (@elyxabetta)

Valentina durante l’ultimo periodo del programma aveva cominciato ad uscire con altri uomini per provare a dimenticare Luca, a cui si era dichiarato ma dal quale non aveva ricevuto alcuna risposta. Sembrava essere finita per sempre tra di loro, ma a quanto pare a settembre torneranno nello studio mano nella mano: infatti, con qualche scatto sui social, hanno annunciato il loro ritorno di fiamma. Si stanno godendo questa estate insieme, quella che potrebbe essere la prima di una lunga serie se le cose dovessero davvero andare bene così come adesso. Non pare essere una frequentazione, ma una vera storia d’amore che senza ombra di dubbio impedirà ad entrambi di cominciare altre storie nella prossima stagione.

Visualizza questo post su Instagram U n p o s t c o n d I v I s o d a E l I s a b e t t a S I m o n e ( @ e l y x a b e t t a)

Nessuno ci sperava più: Valentina, infatti, aveva lasciato il programma a giugno dicendo di voler voltare pagina e di rinnamorarsi dopo la brutta batosta presa da Luca negli ultimi mesi.