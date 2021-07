“Temptation Island”, l’oscuro passato di Stefano e Manuela: web in bufera

Temptation Island è nella bufera a causa di Stefano e Manuela, una delle coppie di questa ultima edizione del programma. La frase che ha scatenato le polemiche

Lunedì è andata in onda la quarta puntata di Temptation Island, il programma più seguito e più atteso della stagione. Tra le numerose coppie di questa edizione ci sono Stefano e Manuela, che hanno deciso di partecipare al programma dopo due anni di relazione dove lui ha tradito numerose volte la sua fidanzata. Questa doveva essere l’occasione perfetta per dimostrarle di essere cambiato e di amarla veramente, invece si sta lasciando andare ad una tentatrice che ha dimostrato di provare davvero un sentimento nei suoi confronti.

Temptation Island, la frase horror che ha gelato i telespettatori

Manuela è finita in lacrime durante l’ultima puntata perché Stefano si è ritrovato a coccolare la sua tentatrice, a trattarla con dolcezza e, ciliegina sulla torta, ha definito Manuela la sua ex fidanzata. Una definizione che le ha spezzato il cuore e che l’ha fatta ritornare in villaggio in lacrime, dove si è sfogata con le sue compagne e si è rivelato sorpreso nel vedere il suo compagno così dolce con una ragazza, dopo tutto quello che ha fatto a lei. “Con la tentatrice fa il dolce e il sensibile, a me faceva dormire in terra” una frase che ha gelato i telespettatori del programma, in particolar modo molti utenti su Twitter che si sono domandati quante ne avrà dovute passare Manuela accanto a questo uomo.

“Questa è una frase che va oltre l’infedeltà e il trash del programma, non dovrebbero neanche essere trasmesse in televisione certe cose” scrive qualcuno sui social.