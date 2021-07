Rosalinda Celentano torna in tv dopo l’addio ai social: le sconvolgenti dichiarazioni

Rosalinda Celentano, che fine ha fatto la figlia del celebre cantante? Dopo l’addio ai social, l’attrice è tornata in tv ed ha rilasciato delle dichiarazioni sconvolgenti

A “Ballando con le Stelle” era stata una delle concorrenti più acclamate dalla giuria e dal pubblico. Rosalinda Celentano, figlia di Adriano e Claudia Mori, aveva scelto di partecipare al programma per mettersi alla prova sotto diversi punti di vista, ed i riscontri positivi ottenuti hanno immancabilmente confermato il successo dell’impresa. Parallelamente, l’attrice aveva scelto di creare un account Instagram tramite cui rimanere in contatto con i suoi followers. Qualcosa, tuttavia, sembra non aver funzionato per la Celentano, che nel giro di poche settimane aveva deciso di abbandonare per sempre i social. Solo di recente, Rosalinda è tornata a parlare all’interno del programma televisivo “Belve”: le dichiarazioni sconvolgenti.

Rosalinda Celentano torna in tv dopo l’addio: le sconvolgenti dichiarazioni

Poco dopo aver aperto il proprio account di Instagram, Rosalinda Celentano aveva manifestato il proprio disagio nei confronti dei social network. All’epoca, la figlia di Adriano e Claudia Mori utilizzava la piattaforma soprattutto per tenere i fan aggiornati in merito al percorso a “Ballando con le Stelle”. In breve tempo, tuttavia, Rosalinda comprese che quella di Instagram non sarebbe mai stata la strada adatta a lei. “Ci ho provato, ma Instagram non fa proprio per me! Grazie di cuore per aver condiviso a vostro modo, un arrivederci strettissimo“, aveva scritto l’attrice nella didascalia del suo post d’addio.

Qualche tempo fa, Rosalinda ha deciso di tornare in tv, con grande sorpresa da parte dei fan. Ospite di “Belve”, il programma di Francesca Fagnani, la figlia di Adriano si è lasciata andare a confessioni davvero sconvolgenti in merito alla propria sessualità. “Io non mi sono mai sentita in una sola categoria, non credo nell’omosessualità“, ha chiarito l’attrice, che è sempre rimasta molto vaga in merito alla propria vita privata. “A 17 anni mi sono anche innamorata di una ragazza che faceva danza. Non so se fossi innamorata della donna o della sua arte“, ha proseguito la Celentano, destabilizzando gli utenti.

Senza dubbio, la figlia del cantante e di Claudia Mori non teme i giudizi altrui. Anticonformista e lontana da qualsiasi tipo di schema, l’attrice si mostra orgogliosamente per quella che è, senza alcun filtro.