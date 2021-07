Rosalinda Cannavò e la FOTO in bikini: “Vengo attaccata per l’aspetto fisico”. Fan in delirio

Rosalinda Cannavò ha postato due splendide foto in bikini accompagnate da un lungo sfogo: “Ricevo troppi attacchi sul mio aspetto fisico”

La splendida ex gieffina, attualmente impegnata con Andrea Zenga, non teme più di dire quello che realmente pensa davanti agli utenti. Rosalinda Cannavò, che nel corso della sua esperienza al “Grande Fratello Vip” si è aperta molto in merito al proprio passato, ha combattuto contro l’anoressia vincendo la propria battaglia. Tuttavia, la malattia le ha inevitabilmente causato strascichi che, tutt’oggi, sono difficili da superare. Poco fa, l’attrice ha pubblicato due scatti in bikini, accompagnati da un lungo sfogo personale. “Ricevo molti commenti sul mio aspetto fisico, e ammetto che mi condizionano”: così ha esordito la siciliana.

Rosalinda Cannavò e la FOTO in bikini: “Vengo attaccata per l’aspetto fisico”

