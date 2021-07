Mara Venier, il gesto inaspettato per Jerry Calà: cosa ne pensa il marito?

Mara Venier ha compiuto un gesto inaspettato nei confronti del suo ex Jerry Calà: cosa ne pensa il marito Nicola Carraro?

Una storia d’amore breve ma intensa, quella fra Mara Venier e Jerry Calà. Quando conobbe il comico, la conduttrice aveva già avuto i figli Elisabetta Ferracini e Paolo Capponi, nati da precedenti relazioni. Nel 1984, l’incontro tra la Venier e il cabarettista segnò in maniera indelebile le rispettive vite. I due si sposarono nell’immediato e vissero tre splendidi anni d’amore, al termine dei quali, nel 1987, arrivò il divorzio che non si portò dietro alcun rancore. Ancora oggi, Mara serba un bellissimo ricordo dell’ex marito, tanto da aver recentemente compiuto un gesto inaspettato nei suoi riguardi. Come avrà reagito l’attuale marito Nicola Carraro?

Mara Venier, il gesto inaspettato per Jerry Calà

Il 28 giugno scorso, l’amato comico ha celebrato il traguardo dei 70 anni d’età. Traguardo che si va sommando al festeggiamento di ben 50 anni di carriera. Due occasioni così speciali meritavano di essere condivise con i fan che, da tanto tempo, seguono il cabarettista. Per tale motivo, Jerry ha tenuto uno spettacolo all’interno dell’Arena di Verona: spettacolo che ha permesso all’ex marito della conduttrice di riproporre al pubblico i suoi cavalli di battaglia. Molti gli ospiti che hanno calcato il palco e quelli che, dalle sedute, si sono goduti lo spettacolo. Fra gli spettatori, in particolare, c’era anche la sua ex moglie Mara Venier.

Quest’ultima ha deciso di prendere parte all’evento assieme all’attuale marito Nicola Carraro, non mancando di documentare la serata tramite un post. “Compleanno Jerry“, ha scritto la Venier, che nello scatto si mostra in compagnia di Carraro. Tra la presentatrice di “Domenica In” ed il comico è infatti rimasta una profonda amicizia che, negli anni, si è rafforzata sempre di più. Lo stesso Jerry Calà, intervistato dal Corriere della Sera, aveva ammesso di nutrire un forte affetto nei confronti dell’ex moglie.

“È la mia più grande amica. Con l’affetto che resta dopo l’amore e con l’intelligenza si diventa amici. Per noi è stato naturale“, aveva detto il comico, confermando la sintonia con la Venier.