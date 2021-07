Tommaso Zorzi attacca Salvini ma viene frainteso: è polemica sui social

Tommaso Zorzi questa mattina ha fatto delle storie su Instagram in cui si è esposto per la DDL Zan e, successivamente, si è fatto un po’ di domande su Matteo Salvini

Tommaso Zorzi è uno dei personaggi più discussi del web, senza ombra di dubbio. Vincitore dell’ultima edizione del Grande Fratello Vip, negli ultimi mesi ha ottenuto sempre più consensi da parte del web, ma c’è chi continua a mantenere una opinione alquanto negativa di lui. Questa mattina si è svegliato e ha deciso di esporsi pubblicamente per quello che è accaduto ieri riguardo alla DDL Zan, che ogni giorno diventa qualcosa di sempre più sfocato. Questa legge sembra intenzionata a non essere approvata e questa mattina Zorzi ha deciso di parlare un po’ di Matteo Salvini e di quanto accaduto di recente.

TI POTREBBE ANCHE INTERESSARE –> “Young Royals”, su Netflix l’eterna lotta tra ciò che siamo e ciò che scegliamo di mostrare al mondo

Tommaso Zorzi attacca Matteo Salvini ma viene frainteso: scoppia la polemica sui social

Tommaso, infatti, si è chiesto come mai Salvini abbia deciso di mantenere riservata la sua decisione sul vaccino. “Forse hai paura di perdere i voti dei no vax che sono notoriamente della lega?” ha domandato, facendo notare che invece quando è andato a donare il sangue si è circondato di fotografi, qualcosa di molto lontano dalla riservatezza. Poi ha aggiunto: “Io sulla carta e ideologicamente potrei anche essere di destra, ma votare destra qui in Italia è impossibile“. Dopo questa frase sul web è esplosa la polemica, che l’influencer ha cercato di appianare con un post su Twitter. “Se mi viene voglia di smettere di fare contenuti che vadano oltre la foto del tramonto su Instagram perché ogni volta vengo intenzionalmente travisato?” ha domandato. “Si. Il discorso era chiaro. Se crei una fake news per alimentare odio fai esattamente ciò che fa la destra di solito“.

TI POTREBBE ANCHE INTERESSARE –> “Maschile Singolare” racconta l’indipendenza e l’importanza dell’amore (per se stessi)

Ha ricevuto il pieno sostegno dei suoi fans, ma gli haters sono rimasti fermi sulle loro posizioni. “Non puoi dire una cosa del genere e accusarci di aver frainteso“.