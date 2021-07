La cantante nelle ultime Instagram stories ha giocato con alcuni amici, l’effetto goliardico e l’ironia sono assicurati con lei ogni volta.

L’estate in corso sarà sicuramente bella intensa per Elodie visto che al momento si trova in Toscana al lavoro sul suo nuovo album, di cui il primo singolo è previsto per settembre.

Lì la cantante non è solo, lei c’è un team d’eccezione dove campeggiano nomi d’eccezione come Elisa, Mahmood, Marracash, Dardust, Tropico, Federica Abbate e Marz.

Tanta fatica e dedizione per portare a termine questo ultimo progetto discografico dunque che in molti si aspettano sarà una vera bomba viste le collaborazioni intraprese dalla giovane.

Cerca però anche di sdrammatizzare la situazione ed i momenti di forte tensione con ironia e spensieratezza, come nelle ultime stories condivise.

Elodie mostra la barba, nessun allarmismo. Fan divertiti

