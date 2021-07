Influencer cade nel vuoto per un selfie estremo: i commenti dei follower

Tragica morte per Sofia Cheung. La celebre star di Instagram si è sporta troppo e ha perso l’equilibrio: la caduta è stata fatale.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Revista TVNotas Oficial (@revistatvnotas)

Tragica morte per Sofia Cheung. Nota per i suoi meravigliosi scatti, giudicati spesso dai suoi follower come “estremi e pericolosi“, lo scorso sabato la celebre influencer ed escursionista di Instagram, ha superato i suoi limiti. Per scattare un selfie mozzafiato sul bordo di una cascata, la 32enne si è sporta troppo e ha perso l’equilibrio, precipitando per diversi metri: la caduta è stata fatale.

La tragedia si è consumata il 10 luglio, all’interno in un pittoresco parco naturale di Hong Kong, che la giovane stava visitando con un gruppo di amici. Nel suo ultimo post Sofia indossa un bikini bianco con un body board giallo, la descrizione riporta: “Stanno arrivando giorni migliori. Si chiamano: sabato e domenica”. A seguire maggiori dettagli.

LEGGI ANCHE >>> Imprudenza costa la vita ad un uomo: dilaniato sotto gli occhi degli amici

La fonte ufficiale della clinica Pamela Youde Nethersole Eastern Hospital

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 🌵SOPHIA CHEUNG🌵 (@hike.sofi)

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE >>> Sparatoria in pieno giorno: ucciso un poliziotto, feriti altri quatto agenti

L’incidente risale a due settimane fa. I quotidiani riferiscono che l’influencer ha perso la vita la sera dello scorso sabato 10 luglio, durante un’escursione a Ha Pak Lai, un parco nella zona di Pineapple Mountain, a Hong Kong. Secondo le prime ricostruzioni, erano circa le 11:00 di mattina e Sofia Cheung si stava avventurando nella meravigliosa e pittoresca area naturale con tre amici. I notiziari locali appurano il fattore della tragedia in un selfie estremo: per immortalare in uno scatto la vista mozzafiato dal bordo di una cascata la ragazza avrebbe perso l’equilibrio, scivolando su una roccia e precipitando da un’altezza di circa 4,8 metri.

Accorsi sul posto, i servizi di emergenza hanno fatto il possibile per rianimarla, prima di dichiarare ufficialmente la sua morte al suo arrivo in ospedale. La notizia trova conferma anche dalle autorità della clinica Pamela Youde Nethersole Eastern Hospital, la cui fonte ufficiale precisa l’orario del decesso alle ore 19:59. Increduli, i 30.000 seguaci della giovane hanno lasciato l’ultimo saluto nel feed dell’account ufficiale @hike.sofi. A seguire alcuni commenti.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 🌵SOPHIA CHEUNG🌵 (@hike.sofi)

Tra i commenti si leggono affettuosi e commoventi messaggi di addio. Tra questi: “eri una persona dolcissima”, “ci mancherai“, “ci mancheranno le tue pubblicazioni”; o ancora, “non posso credere che la scorsa settimana stavano qui a chattare e ora non ci sei più.”

Fonte She The New People