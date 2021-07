In Texas (Usa), nel pomeriggio di ieri si è consumata una sparatoria durante la quale un poliziotto è morto ed altri quattro sono rimasti feriti.

Un agente di polizia è stato ucciso e altri quattro sono rimasti feriti, di cui due in condizioni gravi, in una sparatoria avvenuta nel tardo pomeriggio di ieri a Levelland, in Texas (Usa). Un ragazzo di 22 anni si sarebbe barricato in casa ed avrebbe iniziato a sparare contro i poliziotti che erano giunti sul posto insieme alla squadra speciale Swat. Alcuni dei proiettili esplosi dal 22enne hanno raggiunto cinque agenti che sono stati trasportati in ospedale.

Purtroppo per il comandante della Swat non c’è stato nulla da fare: i medici ne hanno constatato il decesso poco dopo l’arrivo in ospedale. Gli altri quattro feriti sono ancora ricoverati. Ferito il 22enne che è stato arrestato dalla polizia.

Usa, sparatoria in Texas: morto poliziotto della Swat, feriti altri quatto agenti

Momenti di terrore nel pomeriggio di ieri, giovedì 15 luglio, a Levelland, cittadina dello stato del Texas (Usa), dove si è consumata una sparatoria.

Un ragazzo di 22 anni, dopo essersi barricato in casa, riportano i media locali tra cui la redazione del Lubbock Avalanche-Journal, ha iniziato a sparare contro alcuni agenti di polizia che si erano recati sul posto. A lanciare l’allarme erano stati alcuni residenti che avevano visto il giovane aggirarsi vicino l’abitazione con una pistola in mano. Considerata la situazione è stata fatta intervenire la Swat, l’unità speciale della polizia americana.

Nello scontro a fuoco sono rimasti feriti cinque agenti che sono stati trasportati dai paramedici presso l’ospedale Covenant Health di Levelland. Purtroppo, nonostante i tentativi dei medici di salvargli la vita, uno dei poliziotti feriti, il sergente. Josh Bartlett, comandante della sua squadra Swat, è deceduto poco dopo l’arrivo al nosocomio. Gli altri feriti si trovano ora ricoverati, due dei quali in condizioni critiche, in ospedale che è stato isolato dalle forze dell’ordine in via precauzionale.

La polizia ha ferito il ragazzo che è stato poi arrestato ed ora si trova in custodia. A confermarlo, scrive il Lubbock Avalanche-Journal, le autorità locali che si stanno occupando delle indagini insieme al Fbi. Non sono ancora chiare le ragioni che hanno portato il giovane ad aprire il fuoco contro gli agenti.