La showgirl ieri sera è stata presente ad un grande evento svoltosi all’Arena, il look sfoggiato ha fatto esplodere i fan presenti.

L’estate di Sabrina Salerno è decisamente bollente, per lei tanto mare e piscina come ci sta documentando in modo assiduo e quasi quotidiano sui social. Tra il mare di Caorle e Jesolo e le fuoriuscite in barca in Liguria però ha trovato anche il tempo per un caro amico che ieri sera ha realizzato un evento molto emozionante.

Lo showman Jerry Calà ha organizzato all’Arena l’evento “Buon compleanno Jerry” per festeggiare il suo 70esimo compleanno e i 50 anni di carriera nel mondo dello spettacolo. Per l’occasione tanti gli amici presenti, Sabrina non si è fatta certo ripetere due volte l’invito ed è corsa ad assisterlo con un outfit da capogiro.

Sabrina Salerno è la cowgirl più bella: che immagine celestiale

