Simona Ventura, la rivelazione sulle nozze: fan a bocca aperta

Simona Ventura e Giovanni Terzi hanno già annunciato da tempo che si sposeranno presto. La coppia ha fatto un annuncio che ha spiazzato i fan

Simona Ventura convolerà presto a nozze con il suo Giovanni Terzi. La coppia infatti ha già annunciato che a breve si sposeranno. Il matrimonio non è stato già celebrato date le restrizioni a causa della pandemia da Covid-19 ma presto i due piccioncini potrebbero realizzare il loro sogno d’amore.

Tra pochi giorni prenderà il via un ciclo di salotti en plen air, chiamati “La terrazza della dolce vita“, all’interno del Grand Hotel a Rimini. L’evento è stato creato proprio dalla coppia prossima alle nozze e vedrà molti personaggi noti tra i protagonisti delle serate.

Simona Ventura e Giovanni Terzi: l’annuncio tanto atteso

Tra gli ospiti che saranno presenti durante questo appuntamento di Rimini sarà presente anche la persona che sposerà Giovanni Terzi e Simona Ventura, così come ha annunciato lo stesso scrittore e giornalista: “C’è la serata con Simona e i monsignori e ti posso dire che in quel parterre ci sarà la persona che ci sposerà. Dovete cercarla bene”.

Inoltre Terzi ha dichiarato anche quando ci saranno le nozze: “Ci sposeremo nel 2022 ma eviterei di dirlo troppo perché ogni volta che la pandemia sembra finita e ci togliamo le mascherine, parte una nuova ondata”. La coppia infatti doveva sposarsi già in precedenza ma a causa dell’ epidemia del coronavirus non ha potuto farlo.

Molti personaggi famosi con i loro partner avrebbero voluto sposarsi durante l’anno scorso o quest’anno ma purtroppo per colpa della pandemia non hanno potuto farlo e alcuni di loro ne hanno anche risentito e si sono separati. Questo discorso però non riguarda la Ventura e il suo Giovanni, anzi, i due sembrano essere ancora più uniti dopo aver affrontato insieme un momento complicato per tutta la popolazione mondiale.

La diffusione del virus pare essere quasi risolta con l’ausilio del vaccino. Gran parte dei cittadini italiani e non solo infatti si stanno sottoponendo all’antidoto per il Covid-19.