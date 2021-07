Barbara Pedrotti verso nuove mete e progetti in Sicilia-FOTO

La bella Pedrotti ha condiviso una foto dove è intenta a fare delle riprese in una bellissima piazza in Sicilia

Barbara Pedrotti si trova in Sicilia per delle riprese speciali di cui ancora non ha svelato nulla. Nella didascalia ha solamente scritto:“Ciao ragazzi! Anche oggi vi porto con me in questo splendido viaggio fatto di più tappe..Ma vediamo un pò se indovinate cosa sto combinando qui in Sicilia e sopratutto quale sarà la mia prossima meta…Che dite? Dai che sono curiosa di vedere se indovinate”.

Barbara Pedrotti e l’eterno amore con la corsa rosa

Sono ormai molti anni che la bella Pedrotti segue tappa per tappa la corsa rosa per riportare ogni dettaglio al pubblico se segue da casa. Per lei è una vera passione ormai ed è sempre molto contenta di svolgere questo lavoro. Recentemente la corsa è finita e lei ha scritto una dedica speciale. “E sempre bello rivivere le emozioni della Corsa Rosa e andarne a sottolineare i numeri che la rendono così bella e importante in quello che è il racconto non solo del lato sportivo ma anche di quello legato al territorio e al Made in Italy, come è successo oggi, è qualcosa di davvero meraviglioso.

Ora grata e soddisfatta me ne torno a casuccia che domani comincia un’altra entusiasmante avventura”. Nonostante la Pedrotti sia sempre in viaggio per via dei molti impegni lavorativi che la portano a stare molto tempo lontano da casa, quando torna è sempre una gioia. Ma quello che più la fa stare bene sono due individui molto simpatici:”Sono sempre in giro per lavoro di qua e di là come una trotola o come dico spesso io, come una pallina in un flipper…Vedo posti meravigliosi ( e ne sono grata)

ma alla fine il mio posto felice non è fatto di panorami mozzafiato ma di zampette e occhietti furbetti…la mia felicità non è fatta di luoghi ma di piccoli cuoricini che trasformano qualsiasi posto nel posto più bello del mondo”. Parla quindi dei suoi cagnolini bellissimi che appaiono con lei in una foto mentre se li coccola. Non c’è amore più sincero e bello che quello per gli animali.