Federica Pellegrini direttamente da Tokyo sfoggia il sorriso più bello. Adesso manca la sfida più grande, i fan sono lì a sostenerla

Neanche il Covid-19 ha fermato la nostra campionessa. Federica Pellegrini è volata a Tokyo per le Olimpiadi 2020 dove gareggerà nei 200 stile libero. Questa è la sua quinta partecipazione, ha iniziato ad Atene per poi passare a Beijing, Londra e Rio De Janeiro.

Secondo alcune indiscrezioni, quest’anno sarà la sua ultima Olimpiade e così la Pellegrini punta a dare il massimo e i fan non vedono l’ora di vederla in azione.

Federica Pellegrini a Tokyo: il suo sorriso ha già vinto FOTO

Dopo la foto pre-partenza, che a distanza di giorni sta ancora facendo il giro del web, spunta un selfie direttamente dalla camera di albergo. Questa volta Federica Pellegrini è in compagnia di due colleghe, Martina Carraro e Elena Di Liddo.

“Sunset in Tokyo” scrive la campionessa sotto al post e i fan esplodono di gioia nel vedere quei tre sorrisi unici e ricchi di emozioni. “Forza orgoglio italiano” commenta qualcuno e poi ancora “Forza azzurre” e anche “Daje”.

Nessuno ha detto che sarà facile, ma con impegno e determinazione ci sono buone probabilità che le atlete riescano a portare a casa grandi risultati. L’Italia le segue dal piccolo schermo e i tifosi non vedono l’ora di festeggiarle proprio come è successo per gli Azzurri.

Le notti magiche non sono ancora finite, oggi, 23 luglio 2021, inizierà un nuovo capitolo, quello delle Olimpiadi 2020, che terminerà l’8 agosto.

Quando il gioco si fa duro i duri iniziano a giocare e Federica Pellegrini è pronta a scendere in acqua e a dare il meglio di sé, come ha sempre fatto. D’altronde nessun ostacolo è riuscita a fermarla e non sarà qualche anno in più a metterle il bastone tra le ruote. I fan sono lì con lei.