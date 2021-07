La bella Buccino ha condiviso una foto su instagram dove appare su una barca mentre prende il sole di spalle

Cristina Buccino ha condiviso su instagram una foto mentre prende il sole su una barca in un bikini minuscolo. La prospettiva da cui è stata scattata la foto mette in primo piano il lato B perfetto dell’influncer. I commenti sono tantissimi per la bella Buccino:”Sei patrimonio dell’UNESCO”, “Corpo scolpito”, “Pensavo fossero le dune del deserto”. La Buccino era in barca con delle amiche in mezzo all’acqua azzurra unica delle isole baleari.

Cristina Buccino e Daniele Scardina

Dopo mesi di segretezza e mistero, finalmente la bella Buccino è uscita allo scoperto con il suo nuovo compagno. Niente meno che Daniele Scardina, l’ex di Diletta Leotta. I due sono stati beccati in centro Milano a baciarsi. Poco dopo hanno loro stessi ufficializzato il tutto condividendo video che li ritraevano insieme in barca. La Buccino andava ad allenarsi con il pugile e proprio in questo frangente sono diventati più intimi. Pare quindi essere arrivato il tanto atteso principe azzurro per la bella Buccino, forse sarebbe meglio indicarlo come cavaliere oscuro. In ogni caso è arrivato l’amore per l’influencer che da tempo era single. Adesso sembra essere serena e felice accanto al suo uomo.

Di progetti futuri ancora non se ne parla, ma è normale infondo stanno insieme da poco tempo. La Buccino è una vera icona di stile e bellezza su instagram, sfoggia look sempre meravigliosi e di tendenza e in molto apprezzano il suo gusto. Sono infatti 2,6 milioni le persone che la seguono. Oltre ad essere un’influencer per la moda, la bella Buccino è un’appassionata di cosmetici. Tanto che ha deciso di aprire un suo personale marchio in collaborazione con le sue due sorelle, Donatella e Maria Teresa. Il marchio si chiama Mcd beauty life, e fanno prettamente prodotti per il viso come maschere viso di ogni genere e creme ringiovanenti.

Hanno aperto uno store anche alla stazione di Milano centrale. I punti forti del marchio sono l’origine, fatti al 100% in Italia, la naturalezza sono 100% derivati naturali e Vegan Friendly, non sono testati sugli animali. Qualità che ad oggi in moltissimi apprezzano. Insomma la Buccino è influencer, imprenditrice e icona della moda oltre che showgirl.