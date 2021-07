Miss Claudia Ruggeri ha fatto il pieno di likes nell’ultima foto via Instagram che ha lasciato tutti i suoi fans a bocca aperta: spettacolare.

“Chi dice no zoom mente di conseguenza…”, così Claudia Ruggeri, la Miss del quiz show più seguito della Mediaset non ha battuto ciglio e messo in mostra i lati più segreti di un repertorio da urlo.

Con la stagione di Avanti Un Altro ormai alle spalle è tempo dell’estate per la tanto criticata e “raccomandata” pro-Bonolis. E’ bastato un “battito d’ali” di delicatezza e raffinatezza, abbinate ad una sensualità di spicco per far ricredere chiunque e cancellare le polemiche di lungo corso, che avrebbero potuto creare qualche grattacapo di troppo per la showgirl, nel suo percorso professionale, in netta ascesa.

Solo il tempo ha saputo dare ragione a Miss Ruggeri, ora tra i personaggi più stimati del panorama Mediaset e con un certo livello di avvenenza raggiunto, nel mondo dello spettacolo che conta

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE -> “Vivere senza reggiseno” Beatrice Valli, intimo bianco e trasparente: unica – FOTO

Claudia Ruggeri e il primo piano illegale: temperature in rialzo

PER VEDERE LA FOTO DI CLAUDIA RUGGERI, VAI SU SUCCESSIVO