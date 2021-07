Colpo Juventus, pronto lo scippo alla Roma: i tifosi sognano

Le ultime di calciomercato ridisegnano i confini delle formazioni di Serie A. I bianconeri sono pronti a togliere la punta di diamante ai giallorossi.

La Juventus sta iniziando a pensare come rinforzare la rosa, soprattutto in attacco, ed è pronto un colpo grosso che potrebbe cambiare gli assetti delle due formazioni di Serie A.

Massimiliano Allegri è tornato sulla panchina bianconera con le idee ben chiare e ha già deciso qual è l’attaccante che vorrebbe portare alla sua corte.

Per far sì che questo avvenga, però, bisogna trattare con i vertici giallorossi che sono pronti a lasciar partire la punta di diamante solo in un caso.

Il sogno bianconero

La Roma ha preso i contatti con Wanda Nara per portare Mauro Icardi nella capitale e solo nel caso in cui il talento argentino arrivasse alla corte di Josè Mourinho, i giallorossi sarebbero pronti a trattare con la Juventus.

Il sogno bianconero si chiama Edin Dzeko. Già lo scorso anno avevano provato a portarlo a Torino senza risultati, Dzeko nel frattempo ha perso valore sul mercato e compiuto un anno di più dunque sarebbe più vantaggioso, quest’anno, fargli vestire la maglia bianconera.

Sicuramente i giallorossi in questo modo si alleggerirebbero di uno stipendio di 14 milioni lordi a stagione ma è pur vero che perderebbero un giocatore carismatico e che ormai ha fatto la storia del club.

Senza dubbio l’arrivo di Icardi accontenterebbe, e non poco, i tifosi romanisti. L’attaccante argentino ha sette anni in meno del bosniaco e 122 gol realizzati nel nostro campionato.

Un affare, dunque, che accontenterebbe entrambe le squadre. Si attendono le prossime ore per capire se entrambi i colpi si concretizzeranno.