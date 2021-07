Elisa Isoardi, la verità sulla relazione con Matteo Salvini

Dopo anni di silenzio, ecco il perché della rottura fra l’ex naufraga dell’Isola dei Famosi Elisa Isoardi e il vicepremier Matteo Salvini.

Elisa Isoardi ha ormai avviato una brillante carriera nel mondo dello spettacolo, iniziata con la partecipazione alla sessantunesima edizione del concorso nazionale di bellezza ‘Miss Italia‘.

Nonostante non si sia aggiudicata la vittoria, l’ex modella italiana è stata premiata con il titolo di ‘Miss Cinema‘.

Da quell’anno, cioè dal 2000, Elisa si è trasformata in una strepitosa conduttrice televisiva di programmi noti come ‘Linea Verde‘, ‘La Prova del Cuoco‘ e ‘Uno Mattina‘. Proprio dietro le quinte di quest’ultima trasmissione televisiva, la Isoardi ha incontrato il suo ex grande amore Matteo Salvini.

La loro storia d’amore è durata cinque anni, ma poi qualcosa si è rotto…

Elisa Isoardi confessa: “Non è quello che ci siamo dati a mancarmi…“

Nonostante la coppia abbia sempre cercato di tenersi lontano dai riflettori, la loro relazione è sempre stata sulla bocca di tutti e, dopo tanti anni, Elisa ha finalmente deciso di svelare ciò che tutta Italia si domanda da tempo: perché è finita tra di loro?

Nel corso di un’intervista al giornale ‘DiPiù‘, l’ex naufraga dell’Isola dei Famosi ha confessato di aver interrotto lei stessa la relazione con il politico, a causa proprio del suo lavoro: il ruolo da ministro toglieva alla coppia moltissimo tempo per potersi vivere in modo sereno, come avevano sempre fatto.

I due sono rimasti però in buoni rapporti, come già si immaginava dalle parole scritte sotto al post pubblicato dalla Isoardi per dare il triste annuncio: “Non è quello che ci siamo dati a mancarmi, ma quello che avremmo dovuto darci ancora. Gio Evan. Con immenso rispetto dell’amore vero che c’è stato. Grazie Matteo“.

Oggi il vicepremier ha ritrovato l’amore con Francesca Verdini e Elisa ha dichiarato di essere felice per loro.