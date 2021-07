“Orgoglio veneto” Melita Toniolo, il bikini sta per fare boom… – FOTO

La fantastica ex gieffina ha incantato tutto il web con un suo nuovo post in cui si mostra in bikini: bella come poche!

La bellissima conduttrice televisiva e radiofonica italiana ha fatto svenire migliaia e migliaia di utenti… la causa? Il suo ultimo post che supera ogni aspettativa!

Si tratta di una foto in bikini, in cui Melita posa seduta su una piattaforma in legno, che affaccia sul mare: con la mano tra le gambe, i piedi immersi in acqua e il sorriso smagliante, la Toniolo è a dir poco uno spettacolo!

Nella didascalia la magnifica modella ha riportato una citazione profonda e significativa: “La gente passa il suo tempo ad aspettare qualcosa. Aspetta tutta la settimana che arrivi il sabato, tutto l’anno che arrivi l’estate e tutta la vita che arrivi la felicità“.

A questo importante e veritiero aforisma, un utente ha risposto nei commenti in modo ironico, ma per nulla banale, scrivendole: “Io aspetto di avere un fisico come il tuo“.

Melita Toniolo, la vastità del mare è nulla in confronto alla sua bellezza!

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da MELITA TONIOLO (@melitatoniolo)

La strepitosa presentatrice, circa sei ore fa, ha caricato questo scatto mozzafiato che ha fatto innamorare tutti i suoi seguaci e non solo…

Il costumino che indossa è composto da due pezzi color rosa fucsia: la parte superiore è a fascia, mentre lo slip è a vita alta e traforato sui fianchi.

Il post è piaciuto molto ai fan dell’incantevole trentacinquenne: Melita Toniolo ha già ricevuto, infatti, più di 16.000 mi piace ed oltre 130 commenti, tutti più che positivi.

Tra i messaggi lasciati dagli utenti sotto al suo ultimo post, si legge: “Orgoglio veneto“, “Sei una diva!”, “Che meraviglia”, oppure “Bella tu e bello il costume”.

Non c’è dubbio: la favolosa showgirl le batte tutte!