Ornella Muti e sua figlia lanciano una bomba sui social che sta facendo molto discutere, la reazione dei fan è curiosa

Ornella Muti e sua figlia Naike Rivelli sono in Salento e su Instagram non perdono occasione di postare foto e video della vacanza. Alcuni scatti però stanno facendo discutere il web. Bellezza e sensualità non mancano mai con questa coppia e i fan approvano.

La loro permanenza al Sud è curiosa, le due non stanno solo trascorrendo giorni di relax e tranquillità in uno dei posti più belli d’Italia, ma si sono riunite per sostenere una causa.

Ornella Muti e l’appello ai fan: “Lottare per…” – FOTO

Seguita da quasi trecentomila follower, Ornella Muti è molto attiva sui social dove condivide con i fan foto di ogni tipo. Scatti bollenti e mozzafiato non mancano mai, ma anche immagini forti che lasciano il segno.

Nell’ultimo post appare lei insieme a sua figlia in mezzo ad una piantagione di cannabis. Naike indossa un completo bianco e la Muti una tuta rossa. Il loro obiettivo? Lanciare un appello ai fan e ai vip affinché venga legalizzata la Marijuana.

La foto è stata pubblicata prima dalla figlia e poi postata dalla mamma, sotto c’è scritto: “Oggi mi appello ai vip influencer calciatori celebrità varie ecc ecc. Sosteneteci! Siamo in Salento con la mamma @ornellamuti a lottare per la legalizzazione della cannabis. Negli Stati Uniti la Marijuana è super legale e quotata in borsa”.



Poi la parte più importante: “Esistono centri medici che si chiamano Healing Centers – spiegano – dove i malati di ogni genere hanno la possibilità di avere prescrizione mediche legali da medici specializzati nelle cure con la cannabis medica”.

I fan hanno immediatamente commentato il post con cuori, applausi e fiamme. A quanto pare sono tanti a pensarla come loro.

Ma cosa pensano gli altri vip riguardo al tema affrontato da Ornella e Naike? Per il momento nessun altro si è aggiunto all’appello delle due, non ci resta che attendere e capire come si evolverà questa battaglia. Intanto, mamma e figlia continuano la loro vacanza in Salento.