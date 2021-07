Un panorama da mozzare il fiato ed i protagonisti di un’avventura altrettanto sorprendente. L’ultimo scatto di Benedetta Parodi è “incredibile”.

Si trova in compagnia di un “giovanissimo Christian Bale” quest’oggi, la conduttrice, giornalista e scrittrice piemontese classe 1972 Benedetta Parodi. La ZiaBene di “Pronto e Postato” o de “La Cuoca Bendata”, celebre al pubblico del piccolo schermo e del web per la creazione delle sue ricette favolose in tutta l’Italia, è partita alla volta di una delle sue isole più amate dello stivale: tentando, come da consuetudine, di condividere quanto più possibile delle sue avventure con i suoi ammiratori.

E’ il caso stavolta di un’allettante gita in barca a largo delle coste, seguendo la scia di un interessante feeling volto a generare le più inaspettate sorprese.

Benedetta Parodi, incredibile: lui ringiovanisce di fronte al suo lato più bello

Spente le candeline dei suoi dodici anni da sole quarantott’ore, il figlio della carismatica ZiaBene e del noto giornalista romano Fabio Caressa, mostra con la sua presenza un dettaglio difficile da trascurare. Il sorridente nato sotto il segno del Cancro e sempre presente in tenera età in alcune parentesi televisive della mamma, Diego: oltre a mostrarsi ironicamente “ringiovanito”, come tiene a far notare fra i commenti un’ammiratrice della conduttrice nei confronti del suo più che disteso ambiente familiare, è decisamente la fotocopia del suo papà.

Se il “Fabio in miniatura” è contagioso nel suo entusiasmo, Benedetta si concede di esporsi con una parola soltanto per documentare quanto provato nelle ultime ore: “felicità“. Conclude così la sua giornata in Sardegna la conduttrice deliziando i suoi fan sui social con una serie di scatti che immortalano una sintonia fra i tre che ha indiscutibilmente dell’incredibile.

“Quanta tenerezza“. Sottolineeranno in segno di approvazione i loro fan di risposta alla seconda didascalia all’istantanea. Uno scatto che ritrae i due innamorati emozionati ed amabilmente illuminati dal tramonto dell’isola sarda: “No filter only love ❤️“. Nessun fiato, perciò, soltanto amore per il team della bellissima conduttrice quarantottenne.