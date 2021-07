“Meno male che non dobbiamo limonare”, Aurora Ramazzotti e l’avance rifiutata, il motivo – FOTO

La bellissima Aurora Ramazzotti continua a farsi strada sui social. Il suo ultimo annuncio, tuttavia, non ha mancato di lasciare i followers interdetti: “Non dobbiamo limonare”

E’ sempre più seguita ed apprezzata la bellissima Aurora Ramazzotti, che da qualche mese è sulla bocca di tutti per aver denunciato apertamente il fenomeno del catcalling. La figlia di Michelle Hunziker, nella didascalia del suo profilo di Instagram, ha addirittura ironizzato sulla questione presentandosi in questi termini: “Per gli amici ‘colei che ha inventato quel fatto che non si fischia alla donna’“. La Ramazzotti, da qualche giorno, si trova a Roma per le riprese del suo nuovo programma, “Mistery Land”, che la vede al fianco di Alvin. Tramite le stories, Aurora ha voluto condividere con i fan “l’avance rifiutata“, che ha lasciato gli utenti di stucco: “Meno male che non dobbiamo limonare“. Cosa è accaduto alla conduttrice?

Aurora Ramazzotti e l’avance rifiutata, il motivo sconcertante – FOTO

Aurora Ramazzotti si sta facendo apprezzare sempre di più all’interno del contesto dello spettacolo. La conduttrice, solo qualche giorno fa, ha svelato ai fan la nuova avventura televisiva che sta per intraprendere accanto ad Alvin. Si tratta di “Mistery Land“, la trasmissione che andrà in onda su Italia 1 indicativamente a partire da settembre, e che si occuperà di misteri. Di recente, la figlia di Eros e Michelle è stata impegnata con le riprese a Roma, durante le quali i siparietti divertenti non sono mancati.

Solo qualche ora fa, Aurora ha voluto condividere con i followers alcuni scatti del suo pranzo assieme ad Alvin. Non mancando di scatenare il riso negli utenti, la Ramazzotti ha commentato goliardicamente la scelta della propria pietanza tramite le stories di Instagram. “Nel mio piatto c’era l’aglio” – ha esordito la Ramazzotti, che nel video si trova assieme ad Alvin – “Meno male che non dobbiamo limonare“.

Ancora una volta, l’ironia della conduttrice ha colpito nel segno. I suoi ammiratori, oltre 2 milioni, non vedono l’ora di poterla ammirare su Italia 1.