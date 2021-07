“Sei una dea”. Valentina Ferragni, stacco di coscia e outfit super sensuale: una bomba – FOTO

Valentina Ferragni mostra una foto suggestiva sul suo profilo Instagram. Panorama mozzafiato alle spalle e una mise sensuale a favore del suo pubblico

Fine settimana intenso quello trascorso dall’influencer Valentina Ferragni. La più giovane delle sorelle più famose d’Italia ha festeggiato il 30esimo compleanno di Luca Vezil, suo compagno da ben sette anni. Le celebrazioni sono arrivate un po’ in anticipo rispetto alla data designata. Il giovane fashion blogger, infatti, arriverà al cambio di decina tra pochi giorni, il prossimo 30 luglio.

Il party si è tenuto presso la Tenuta Di Pratello in Toscana, per la precisione in provincia di Pisa. Il tema prescelto è stato il Coachella, ossia il famosissimo festival musicale che si svolge ogni anno in California, di forte impatto mediatico e culturale, caratterizzato da look spesso eccentrici ed esagerati dei partecipanti e dall’atmosfera rilassata e di libertà degli avventori, tutti uniti in un mega campeggio sotto il cielo aperto.

Valentina Ferragni: il look sensuale che fa andare il web in tilt

Alla mega festa per i 30 anni di Luca Vezil era presente anche Francesca Ferragni, sorella di Valentina. Grandi assenti sono stati la più celebre del trio d’influencer, Chiara, e il marito, il rapper Fedez. La famosa coppia, infatti, al momento si trova in vacanza nella splendida regione Puglia, con figli al seguito.

Dopo i bagordi del party, Valentina Ferragni appare in splendida forma e pubblica sul suo profilo Instagram uno scatto incantevole. Alle sue spalle un cielo color indaco in cui, da dietro una nuvola, fa capolino un timido sole che irradia il panorama circostante con flebili raggi.

La ragazza è al centro della scena, in piedi: top super corto, morbido e comodo, e una gonna aderente, dallo spacco inguinale, che lascia scoperta la sua gamba tornita. Un vero spettacolo per i 3,9 milioni di follower della Ferragni junior.

Sotto l’immagine appaiono centinaia di commenti d’approvazione: “Sempre bella e sempre molto fine”, “Sei una dea”, “Infinita bellezza”, “Meravigliosa”.

Spiccano su tutti i messaggi affidati al web di tre donne molto vicine alla ragazza. Sono quelli delle sorelle maggiori e non solo. Chiara Ferragni posta emoji con occhi a cuoricino, Francesca scrive: “Wow, non so cosa è meglio, se il tramonto o la Vale bella”. La madre, Marina Di Guardo, si accoda e commenta con orgoglio: “Wow, che bella”