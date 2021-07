Andrea Delogu, luci psichedeliche e quel body rosa che non mente – FOTO

Bellissima Andrea Delogu, la rossa amata dagli italiani in uno scatto ad effetto: luci psichedeliche e quel body rosa che non passa inosservato.

Andrea Delogu, la bellissima conduttrice propone sempre scatti alternativi e post – anche se a volte sono solamente frasi o citazioni – che rendono il suo profilo social accattivante ed eterogeneo. Non solo foto mozzafiato che ne elogiano la bellezza fisica ma numerosi shooting a cui prende parte e poi scatti spontanei che la ritraggono nella sua vita quotidiana.

La Rossa amata dagli italiani insomma è molto attiva su Instagram e vanta numerosi followers acquisiti negli anni con gavetta e con quel sorriso che incanta tutti.

Andrea Delogu, effetto psichedelico: le reazioni del web

Andrea Delogu, stavolta il personaggio televisivo e radiofonico propone alcune foto che lasciano a bocca aperta, come sempre originale. Lei indossa solo un body rosa che già di per sé infiamma il web: le gambe sono lasciate scoperte, il viso è poco truccato ma l’effetto di luci e ombre non permette di cogliere i colori del make-up. Ovviamente, l’effetto finale è incantevole, potrebbe definirsi misterioso, curioso e originale (l’abbiamo già detto).

I fans sono in estasi soprattutto per le luci psichedeliche: un raggio che sembra un arcobaleno in realtà i fasci di luce sono arancione e giallo che colpisce a mezzo arco tutto il corpo ed il viso di Andrea. “Molto bello l’effetto eclissi. Si può dire?” scrive un fan. La Delogu lancia un messaggio come ultima foto…

Un misto tra monito e ironia: “Aspettavi le tette, lo so…quindi non ci sono” una parte della dichiarazione resa dalla Delogu a fine post. Il messaggio che intende mandare Andrea è forte e chiaro: non vuole che sia una scollatura a determinare l’incremento dei like.

Il riferimento è al suo penultimo post la cui scollatura è stata graditissima dal web. Un commento che spiazzato i followers, tanto che qualcuno ha scritto – a scanso di equivoci – “Ho messo like ad entrambe, va bene?”.