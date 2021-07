Federica Pellegrini ha scritto per l’ultima volta la storia dell’Italia, la sua gara finisce con un grande successo

Le Olimpiadi Tokyo2020 proseguono e per l’Italia si stanno rivelando un successo. Dall’inizio i nostri atleti hanno conquistato già dieci medaglie e Federica Pellegrini ha scritto ancora una volta la storia del nostro Paese.

Cinque finali consecutive, la campionessa di nuoto ha salutato tutti aggiudicandosi il settimo posto nei 200 stile libero. Poi è scoppiata in lacrime di gioia.

Federica Pellegrini: l’addio è toccante – FOTO

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Federica Pellegrini (@kikkafede88)

Se per tanti Tokyo2020 è una ripartenza dopo un anno in standby, per la Pellegrini ha significato molto di più. L’atleta ha salutato il suo pubblico, i tifosi che l’hanno supportata e seguita costantemente in tutti questi anni e l’acqua che l’ha resa una campionessa.

Per lei il viaggio finisce qui, per sempre, così ha deciso. Dopo il settimo posto e le lacrime, Federica ha voluto dedicare un messaggio a tutti i fan: “È stato un viaggio incredibile …..bellissimo e difficile…sono fiera di me, di come sono cresciuta e della donna che sono diventata negli anni!! – ha scritto – Ho preso a pugni il mondo (anche me stessa a volte) per tanto tempo, per tanti anni, lottando sempre fino all’ultimo centimetro di acqua disponibile!!!”.

Poi ancora: “Sono felice veramente felice oggi!! Era l’ultimo 200 che volevo, in un’altra finale olimpica!! Ho dato tutta la mia vita a questo sport e ,a questo sport ho preso tutto quello che volevo e anche di più!! – conclude – GRAZIE a tutte le persone che mi hanno tifata e sostenuta in questi anni”.

“Tu sei la leggenda” ha commentato qualcuno e poi solo messaggi di auguri, complimenti e tanti cuori per la campionessa.

Federica Pellegrini in questi ultimi anni è diventata anche un personaggio dello spettacolo ed ora che ha appeso al chiodo il costume e gli occhialetti, è pronta a tornare in grande stile a far divertire il pubblico. La televisione la aspetta.