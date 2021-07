Juventus, colpo grosso per la Vecchia Signora: arriva il gioiello del Barcellona

Juventus, possibile colpo di mercato per la Vecchia Signora. Allegri si lascia andare ad una confessione sul gioiello del Barcellona: i dettagli

Prosegue il calciomercato per i club italiani, che quest’anno, non potendo disporre di cifre smisurate, si ritrovano il più delle volte con le mani legate. Al netto della mancanza di fondi, tuttavia, le maggiori squadre della Nazione non rinunciano a colpi di mercato che potrebbero rappresentare una vera svolta per la stagione calcistica che verrà. Massimiliano Allegri, tornato a dirigere la Juventus, si è lasciato andare a delle confessioni che, pur non ancora ufficializzate, stanno già facendo sognare i tifosi. Il Ct livornese, parlando della composizione della squadra, ha fatto un’allusione che non è passata inosservata: il gioiello del Barcellona potrebbe ben presto arrivare in Italia.

NON PERDERTI ANCHE —> Calciomercato Inter, il bomber verso l’addio: offerta irrinunciabile

Juventus, colpo grosso per il club: arriva il centrocampista del Barcellona

NON PERDERTI ANCHE —> Juventus, la conferenza stampa di Allegri. Agnelli fa chiarezza sull’eventuale addio di Chiellini

Le parole pronunciate da Massimiliano Allegri durante la conferenza stampa di ieri non hanno lasciato spazio a dubbi. Il Ct della Juve, parlando della rosa dei calciatori bianconeri, si è lasciato scappare un’indiscrezione che ha entusiasmato i tifosi. “Io cerco di sfruttare le caratteristiche dei calciatori. Ronaldo è un calciante da lontano, Paulo da vicino. Poi se verrà un calciante destro bravo vedremo…“: queste le parole del Mister livornese, che molti hanno interpretato come un chiaro riferimento a Miralem Pjanic. Il centrocampista bosniaco, che ha militato nella Juve per quattro stagioni consecutive, è stato ceduto al Barcellona nel 2020, in uno scambio con Arthur Melo.

Il ritorno del fuoriclasse bosniaco, qualora venisse confermato, andrebbe a completare la formazione del centrocampo della Juve, verso cui il Mister ha speso parole di apprezzamento. Al Barcellona, Pjanic non ha sicuramente vissuto la propria stagione migliore. Con 19 presenze e 0 gol segnati, il centrocampista non ha dato prova delle qualità che, durante gli anni trascorsi alla Juve, tutti avevano avuto modo di notare ed apprezzare.

Celebre per le punizioni messe a segno con l’infallibile destro, il 31enne bosniaco potrebbe presto tornare alla Vecchia Signora, con grande gioia da parte dei tifosi bianconeri.