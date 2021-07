Fantacalcio, la top 10 dei giocatori con la fantamedia più alta

Riparte il Fantacalcio per tutti gli appassionati e a breve si terranno le aste per la formazione delle rose: la classifica dei giocatori con la fantamedia più alta.

Le società italiane scaldano i motori in vista della prossima stagione che prenderà il via tra poco meno di un mese. Anche i fantallenatori, come i club, si preparano per l’inizio dei giochi. Prima dell’avvio del campionato, difatti, si svolgeranno le aste per prendere parte alle leghe ed i partecipanti sono già a caccia dei nomi giusti da inserire nella propria rosa. Di seguito la classifica dei giocatori che lo scorso anno hanno ottenuto la fantamedia più alta.

Fantacalcio, la classifica dei giocatori con la fantamedia più alta: la top 10

È iniziato il countdown per l’inizio della Serie A 2020/2021. La nuova stagione si aprirà il 21 agosto con i primi quattro anticipi della prima giornata.

Contemporaneamente partirà anche la nuova stagione del Fantacalcio con milioni di appassionati che dovranno costruire la propria rosa.

Leggi anche —> Calendario Serie A, il sorteggio delle giornate: tutti gli incontri

I fantallenatori stanno, dunque, già valutando le mosse da mettere in atto durante le aste, da svolgere prima dei nastri di partenza del campionato. Intanto vi proponiamo la lista dei dieci migliori giocatori per fantamedia dello scorso anno (con almeno 15 presenze), secondo i dati del sito Fantacalcio.it.

LUIS MURIEL (Atalanta). Il centravanti della Dea ha collezionato in campionato 36 presenze mettendo a segno 22 reti e ben 9 assist. Inoltre, l’attaccante colombiano non ha mai ricevuto un’ammonizione o un’espulsione. L’unico malus è arrivato alla 34^ giornata quando ha fallito un calcio di rigore contro il Sassuolo. Un rendimento eccezionale sottolineato dalla sua media al Fantacalcio: 8,92, la più alta della scorsa stagione. ROMELU LUKAKU (Inter): trascinatore della squadra di Conte vincitrice dello Scudetto, il belga ha chiuso il campionato con 24 marcature, 6 delle quali dal dischetto, e 9 assist, in 36 presenze. La sua media al fantacalcio è di 8,89. CRISTIANO RONALDO (Juventus): il fuoriclasse bianconero è stato il capocannoniere della Serie A 2020/2021 con ben 29 reti realizzate (6 su calcio di rigore) in 33 gare disputate. A questo bottino si aggiungono anche 2 assist. Nel ruolino di marcia di CR7 anche qualche malus: 3 ammonizioni e due penalty sbagliati che lo fanno finire sul terzo gradino del podio con una fantamedia di 8,79. DOMENICO BERARDI (Sassuolo): l’esterno del club emiliano ha disputato lo scorso anno una delle migliori stagioni in carriera con prestazioni autorevoli, durante le quali sono arrivati 17 gol e ben 7 assist per i compagni. La sua fantamedia è di 8,37. ZLATAN IBRAHIMOVIC (Milan): immancabile il centravanti svedese in questa speciale classifica. La sua fantamedia lo scorso anno è di 8,28. Purtroppo, per via di vari problemi fisici che lo hanno tenuto fuori dal campo più volte, Ibra ha totalizzato solo 19 presenze in campionato mettendo a segno, però, 15 reti e 2 assist. Sulla media pesano anche 2 ammonizioni ed una espulsione, ma soprattutto i tre errori dagli 11 metri che hanno fatto salire nelle gerarchie dei rigoristi rossoneri Kessiè. LORENZO INSIGNE (Napoli): il capitano del club partenopeo, reduce dalla vittoria agli Europei con la Nazionale italiana, ha disputato la sua migliore stagione in carriera, anche dal punto di vista realizzativo. Sono ben 19 le reti realizzate e 7 gli assist, in 35 partite, che gli hanno garantito una media al Fantacalcio di 8,21. DUSAN VLAHOVIC (Fiorentina): la vera sorpresa dello scorso anno. L’attaccante classe 2000, dopo un inizio a rilento, è salito in cattedra mettendo in difficoltà tutte le difese che lo hanno avuto come avversario. In 37 presenze sono 21 i gol messi a segno a cui si sommano anche 2 assist. Infallibile dagli 11 metri con 6 reti su 6 calci di rigore e solo un malus incassato per via di un cartellino giallo. La media finale è di 8,01 DUVAN ZAPATA (Atalanta). Il numero 91 della squadra nerazzurra non ha deluso le aspettative e si è piazzato tra i migliori giocatori della scorsa stagione. Il bottino del centravanti colombiano è di 15 reti e ben 9 assist per una fantamedia complessiva in 37 partite giocate di 7,88. Su quest’ultima non pesa nessun malus. LAUTARO MARTINEZ (Inter): El Toro in coppia con Lukaku in quella che è stata ribattezzata come la Lu-La, ha contribuito alla vittoria dello Scudetto nerazzurro. L’argentino, o da titolare o dalla panchina, ha disputato tutte le partite del campionato realizzando 17 gol e 7 assist: fantamedia di 7,87. HENRIKH MKHITARYAN (Roma): l’unico centrocampista di questa speciale classifica, dato che non viene tenuto in considerazione Simy (fantamedia 7,78), retrocesso in Serie B con il Crotone. Il fantasista armeno è stato tra le sorprese dell’anno mettendo a segno 34 reti e 10 assist, 34 gare disputate, che gli sono valsi una media finale al Fantacalcio di 7,74.

Leggi anche —> Juventus, la conferenza stampa di Allegri. Agnelli fa chiarezza sull’eventuale addio di Chiellini

I giocatori di questa classifica, se dovessero rimanere nel nostro campionato, potrebbe rappresentare delle ottime scelte per i fantallenatori. Sicuramente, dato il rendimento dello scorso anno, occuperanno le parti alte del listone con quotazioni elevate che scateneranno le aste.