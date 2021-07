Sta per tornare ” Tale e quale show” e Carlo Conti ha già tante novità da spoilerare. Tra questi un nuovo giurato e un attore noto nel cast

Carlo Conti sta per tornare con una nuova edizione di “Tale e quale show” che andrà in onda a partire dal 17 settembre su Rai1. Ad intrattenere il pubblico ci sarà un cast originale e unico e non mancheranno tante novità.

Il pubblico non vede l’ora di scoprire altri dettagli, nell’attesa spuntano alcuni particolari che stanno già facendo il giro del web. Ecco di cosa si tratta.

“Tale e quale show”, nuovo giurato e attore nel cast. I dettagli

Su Instagram sono stati pubblicati i nomi del cast definitivo di “Tale e quale show”, in pista scenderanno vari personaggi dello spettacolo come Federica Nargi, Alba Parietti, Pierpaolo Pretelli, Stefania Orlando, Biagio Izzo, Ciro Priello, Deborah Johnson, Dennis Fantina, Francesca Alotta, Gemelli di Guidonia.

Sul web però gira voce di un altro componente del gruppo. Questo sarebbe conosciuto da tutti per aver interpretato il capitano Giulio Tommasi nella serie televisiva storica Don Matteo.

Stiamo parlando di Simone Montedoro, attore romano che ha già partecipato ad altri programmi televisivi. Inoltre, un’altra novità riguarderebbe la giuria. Sembra che tra lo staff ci sarà di nuovo Cristiano Malgioglio. Ma per il momento niente è stato confermato o smentito.

A pubblicare tali indiscrezioni è stato Tvblog che avrebbe affermato: “L’attore Simone Montedoro ultimo nome nell’elenco di concorrenti in gara? Ed il probabile, riportato ingresso in giuria di Cristiano Malgioglio”.

Il pubblico non sta più nella pelle, tutto è pronto e Carlo Conti non vede l’ora di tornare ad emozionare e far divertire i telespettatori che da anni lo seguono e ripongono in lui tanta fiducia. Il programma è un successo, e come sempre otterrà risultati straordinari. Per la Rai il conduttore e la trasmissione sono una garanzia.