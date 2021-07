La showgirl Justine Mattera veste i panni di una moderna divinità della bellezza, il suo fisico statuario è contornato da ricercate trasparenze e lingerie.

E’ ufficialmente terminato il suo viaggio di ritorno dall’avventura siciliana. Nel corso della quale, nei giorni scorsi, l’artista naturalizzata italiana ha avuto modo di presentare con manifesta gioia e contrastanti emozioni il suo ultimo libro. Autobiografia di successo dal titolo di “Just Me“. La showgirl Justine Mattera si mostra ad oggi entusiasta di cimentarsi in nuove territori da scoprire e da “correre” a perdi fiato.

Ricevuti gli espliciti complimenti del costumista tinto di blu, Giovanni Ciacci e dell’attrice Cecilia Capriotti, Justine ha partecipato nella giornata di ieri, 27 luglio, ad una corsa in quel di Livigno che ha dato il via alla Triathlon Academy organizzata da Giulio Molinari. A stupire i suoi ammiratori, pochi minuti fa, uno scatto come dimostrazione della sua dedizione alle attività sportive più disparate, sarà la sua immagine statuaria di una moderna Afrodite sulla roccia.

Justine Mattera, Afrodite scolpita in lingerie e trasparenze: un fisico mozzafiato

