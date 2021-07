L’incidente è avvenuto lo scorso giovedì sera (29 luglio) in un quartiere della capitale: il bilancio delle vittime.

Drammatico incidente nel cuore di Épinettes, quartiere situato nel XVII arrondissement di Parigi. La tragedia si è consumata lo scorso giovedì sera (29 luglio) sulla terrazza di un caffè all’angolo tra le vie Guy Môquet e Sauffroy. Ad annunciarlo è la procura del luogo, il cui rapporto avanza la pista dell’incidente. Secondo i primi elementi una vettura ha perso il controllo prendendo progressivamente velocità; in seguito si è ribaltata, schiantandosi violentemente contro la porta del locale. A seguire maggiori dettagli riferiti dal sindaco locale.

Avvio all’inchiesta per “omicidio colposo aggravato”

La notizia trova conferma nei notiziari francesi, le cui fonti ufficiali precisano l’orario intorno alle 22:30, quando un’automobile si è schiantata contro la terrazza del Bar aux Sports, un caffé del quartiere Épinettes situato all’angolo tra le vie Guy Môquet e Sauffroy. Accorso sul luogo dell’incidente, il sindaco LR (Les Républicains) del XVII arrondissement Geoffroy Boulard ha confermato ai giornalisti il “tragico incidente stradale in rue Sauffroy.” Stando a quanto riporta il politico fracese, “il mezzo è arrivato a tutta velocità e si è ribaltato.”

Il bilancio delle vittime ha registrato 1 morto e 6 feriti, di cui uno in gravissime condizioni. La vittima è “una donna di 35 anni”, è stata scaraventata sul marciapiede: morta sul colpo. Secondo le testimonianze rilasciate ai media, l’impatto è stato così violento da “gettare a terra” non solo “una decina di sedie del locale“, ma persino i “blocchi utilizzati per delimitare il perimetro del marciapiede.”

Il conducente, stando a quanto si legge nella dichiarazione della procura di Parigi, è un ragazzo di 23 anni. Al momento dell’incidente l’uomo indossava un braccialetto elettronico a seguito di una condanna per infrazioni stradali e altri reati legati all’uso di sostanze stupefacenti. L’automobilista è stato ricoverato d’urgenza all’ospedale di Beaujon la sera stessa; ancora ricercato il secondo passeggero a bordo del mezzo, fuggito a piedi dopo l’incidente.

Il caso è stato affidato alla procura della capitale francese, la cui fonte ha annunciato l’avvio all’inchiesta per “omicidio colposo aggravato da incidente mortale e lesioni non intenzionali.”

