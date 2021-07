Sangiovanni smaschera un suo hater: il cantante dice “basta”

Sangiovanni (secondo classificato dell’ultima edizione di Amici di Maria De Filippi) risponde agli haters che lo insultano, e in un attimo asfalta uno di loro.

Sangiovanni è uno dei cantanti più amati di questa generazione. Ha esordito proprio quest’anno nella scuola di Amici di Maria De Filippi, dove ha cominciato come un semplice allievo ed è poi arrivato a riscuotere un successo che nessuno aveva mai conquistato stando nella scuola. Nelle ultime settimane del pomeridiano stava diventando già evidente quanto piacesse al pubblico e quanto funzionasse la sua musica, ma è stato il serale il suo vero trampolino di lancio: da lì il giovane Sangiovanni non si è più fermato.

Sangiovanni non ci sta più e comincia a smascherare i suoi haters: l’ultima storia che ha fatto discutere

Sangiovanni però è stato spesso criticato per il suo look. Nella scuola si è fidanzato con Giulia Stabile, la vincitrice di questa ultima edizione del programma, eppure lo abbiamo visto spesso vestirsi in modo femminile, truccarsi e mettersi lo smalto. Il suo è stato un messaggio importante: lo può fare chiunque, non esiste genere, tutti possono truccarsi e mettersi lo smalto se lo vogliono a prescindere dalla sessualità che non ha niente a che fare con tutto questo. Ciò non ha convinto alcuni fans del programma, che lo hanno pesantemente insultato nelle ultime ore aggiungendo che la sua musica può piacere soltanto alle ragazzine. Ed è qui che il ragazzo non ci ha visto più e ha deciso di smascherare questo hater.

Infatti ha pubblicato il messaggio che gli è arrivato nelle sue storie di Instagram e, successivamente, ha fatto vedere ai suoi followers che questa persona lo segue su Instagram nonostante abbia sottolineato di detestare la sua musica.