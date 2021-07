Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker, una coppia che ha fatto sognare milioni di italiani. Dopo anni lui rivela qualcosa di incredibile.

La storia tra Eros e Michelle è stata una delle relazioni d’amore che più hanno fatto sognare gli italiani. Quando i loro sguardi si sono incrociati erano entrambi molto giovani, lui cantautore di fama internazionale, lei modella che si affacciava al mondo dello spettacolo.

Eros per la sua Michelle ha scritto tantissime canzoni d’amore e Michelle è comparsa anche in un videoclip. L’incontro che ha fatto scattare la scintilla si è avuto nel 1995 a Milano, dopo un concerto del cantante, l’attrazione verso Michelle è stata così forte che fu proprio lui a cercarla fin sotto casa.

I due si sono sposati tre anni dopo in una sfarzosa cerimonia al castello Odescalchi di Bracciano, la vita sembrava sorridergli anche grazie alla loro figlia Aurora, ma purtroppo l’amore è finito così com’è iniziato.

Nel 2001 Michelle si è avvicinata ad una setta satanica e questo è stato uno dei motivi che hanno sugellato la rottura.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE —> Elena Santarelli, i fan rischiano troppo. E’ stato lanciato un S.O.S. – FOTO

Eros rivela un retroscena piccante di Michelle, la bella svizzera è stata smascherata

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE —> Raffaella Carrà, l’omaggio alla sua memoria mette i brividi – FOTO

Eros e Michelle hanno un ottimo rapporto instaurato anche per il bene di Aurora, si sono rifatti una vita con compagni diversi ed hanno dei figli. La situazione forse, nel lontano 2001, poteva essere salvata. Lei amava tantissimo il marito, l’attrazione fisica era costante e palpabile, c’era chimica tra i loro corpi desiderosi sempre l’uno dell’altra.

Eros è stato intervistato da Pio e Amedeo durante lo show televisivo “Felicissima Sera”, durante la trasmissione viene chiesto al cantante come mai Michelle ridesse sempre. La risposta di Eros lascia di stucco.

“A letto non rideva” risponde tranquillamente Eros alla domanda e tutto è apparso insolito dal momento che l’artista è molto timido e riservato. L’estratto dell’intervista è stato lanciato su Tik Tok ed ha fatto oltre 27.000 like.

Come l’avrà presa Michelle dopo la battuta di Eros? Non è dato saperlo in quanto la conduttrice, al momento, non ha proferito parola. Sta di fatto che ad alcuni la battuta spigliata è piaciuta mentre altri hanno obiettato.