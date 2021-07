Cecilia Rodriguez da urlo su Instagram: l’argentina ha postato una fotografia incredibile in cui indossa una tutina super esplosiva.

Cecilia Rodriguez, qualche ora fa, ha preoccupato i suoi followers: la sorella di Belen è caduta dalla bicicletta ed è stata fortunatamente soccorsa dall’equipe medica del suo dentista. Dopo aver mostrato le conseguenze del suo incidente (Chechu aveva fasce alquanto vistose), la piccola Rodriguez è tornata ad infiammare i social con i consueti scatti bollenti.

L’argentina, proprio qualche istante fa, ha condiviso su Instagram una fotografia incredibile in cui indossa una tutina super aderente che mette in risalto le sue forme impressionanti. La 31enne non mostra tutto il suo viso ma piazza in primissimo piano il suo corpo da urlo. Gli occhi attenti degli utenti del web, però, hanno subito notato un dettaglio che fa ridere.

Cecilia Rodriguez, fisico mostruoso: occhio al dettaglio

