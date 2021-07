Giorgia ha condiviso sui social uno scatto che ha lasciato senza parole. Al suo fianco il compagno che non resiste al suo fascino.

Fisico statuario, fascino e talento da vendere. Giorgia Todrani non smette mai di stupire i fan con la sua bellezza e la sua voce incredibile. Classe 1971, figlia del noto cantante Giulio Todrani, si è avvicinata ben presto al mondo della musica studiando al fianco di un tenore a 16 anni e diventando poi corista.

Il suo debutto risale alla partecipazione al Festival di Sanremo nel 1995, trampolino di lancio a cui ha fatto seguito una carriera costellata da successi e singoli incredibili.

50 anni compiuti ad aprile, la cantante ha conquistato intere generazioni con il suo timbro e la sua bellezza. Oltre al successo musicale, la Todrani è seguitissima sui social in particolare su Instagram, dove il suo profilo conta ben 773mila follower. Qui condivide momenti di vita personale e lavorativa mostrandosi sempre radiosa e mozzafiato.

Non mancano gli scatti al fianco dei suoi cari. La cantante è legata a Emanuele Lo Iacono, al fianco del quale è serena e sorridente come non mai. Un nuovo scatto, pubblicato sui social, in cui si mostra proprio insieme a lui ha spiazzato i fan.

Giorgia in bikini: la bellezza folgora i fan, il compagno non resiste

