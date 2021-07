“Non siete pronti”, Emma Marrone e la FOTO da infarto, non è per deboli di cuore

Emma Marrone ha pubblicato uno scatto da infarto. “Secondo me non siete davvero pronti”: questo l’avvertimento della splendida cantante

Appena una settimana fa, Emma Marrone ringraziava i suoi fan per aver partecipato numerosi al “Fortuna Tour“, la tournée che l’artista salentina ha effettuato per celebrare i suoi primi dieci anni di carriera. L’ultima tappa si è svolta il 23 luglio scorso a Napoli, e, come c’era da aspettarsi, si è rivelata un vero trionfo di pubblico. La Marrone, attraverso un post, ha salutato i suoi followers con queste parole: “Il tour più incredibile di tutti per tanti motivi. Grazie a tutto il pubblico che è stato presente“. Attualmente, tuttavia, la cantante più amata di “Amici” ha già avviato un nuovo progetto lavorativo, di cui i fan sono stati immediatamente messi al corrente. La foto postata tramite Instagram ha scatenato il web.

Emma Marrone e la FOTO da infarto, non è per deboli di cuore

E’ finalmente arrivata la notizia che tutti i fan di Emma Marrone stavano aspettando. Nonostante la voce fosse già circolata nelle scorse settimane, i followers attendevano con impazienza l’annuncio ufficiale dell’ex vincitrice di “Amici”, che è avvenuto mediante un post di Instagram. La Marrone farà nuovamente parte del team di “X Factor“, per la seconda annata consecutiva. Al suo fianco, i colleghi Hell Raton, Mika e Manuel Agnelli, capitanati per la prima volta da Ludovico Tersigni, il conduttore che ha sostituito l’indimenticabile Alessandro Cattelan.

Emma, nell’ultimo scatto pubblicato, ha voluto far assaporare ai fan l’atmosfera di “X Factor”, per cui i giudici si staranno sicuramente già preparando. “Secondo me non siete davvero pronti“, ha scritto la Marrone nella didascalia del post, che la ritrae in versione “rocker”. Il trucco marcato e gli stivali in pelle conferiscono un tocco di aggressività all’artista, che appare sensuale oltre ogni limite.

Ovviamente, i followers non si sono tirati indietro dal commentare la foto. “Non vedo l’ora“, “Sei bellissima“, “Non siamo pronti, hai ragione tu“: queste le parole dei sostenitori della Marrone.