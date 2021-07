Melissa Satta è una bagnina super sexy. Un contributo che fa salire la temperatura di Instagram: impareggiabile

Che Melissa Satta sia sempre al top e produca contenuti mai banali e uguali è una cosa risaputa. Allenamenti, collaborazioni, scatti in bikini in spiaggia.

Con lei non ci si annoia mai e trova sempre il modo per mantenere alta l’attenzione. Ma quello che ha sganciato oggi è qualcosa di impareggiabile. In versione bagnina è bollente come non lo è mai stata.

NON PERDERTI ANCHE –> “Ti hanno levato le mutande?” Aurora Ramazzotti, ripresa di spalle è un inno all’amore – FOTO

Melissa Satta è una venere: bagnina super sexy

PER VEDERE IL VIDEO DI MELISSA SATTA VAI SU SUCCESSIVO