“E tutti muti”, Maria Pia Calzone in costume dà una lezione di stile – FOTO

L’attrice Maria Pia Calzone direttamente dalla Corsica dà a tutti una lezione di stile. In costume è semplicemente meravigliosa.

L’attrice Maria Pia Calzone non ha bisogno certamente di presentazioni: un curriculum ricchissimo di televisione e cinema. La bellissima attrice si trova al momento in vacanza ed ha scelto le acque limpide e da sogno della Corsica. Per essere informati basta guardare il suo profilo: foto incantevoli che riescono a cogliere gli angoli più belli di Maria Pia.

Rigorosamente senza trucco, la Calzone è un inno alla sensualità elegante, i fans sono soliti – sotto ogni post – a sottolineare questo aspetto. Una semplicità d’animo che la fa apprezzare molto sul web.

Maria Pia Calzone in barca, la lezione di stile è servita

Summertime per l’attrice che lancia il suo messaggio dalla Corsica: “Non c’è verso. Pure se un’anima pia mi fa una foto un altro fetente mi prende in giro. La policy della barca prevede solo foto ai pesci e ai tramonti”. La foto in questione – anzi, le foto – la immortalano in barca, circondata dall’azzurro dell’incantevole mare.

Le tre foto in questione la vedono due in barca ed una in acqua mentre si rilassa e si lascia cullare dalle onde delicate del mare. I followers che non perdono occasione per rendersi partecipi a questo momento di goliardia, “La prima 😂🥴 la seconda 😍 la terza: PERFECTION *chef kiss* ❤️” insomma, a quanto pare le foto sono molto gradite.

Il costume scelto dall’attrice è davvero stiloso e la lezione di stile è servita: modello intero, azzurro con motivo floreale, dal bianco al magenta…un’esplosione di colori che si adatta perfettamente al contesto marittimo. Tempo fa l’abbiamo potuta ammirare anche in bikini: splendida e iconica.

Il fisico slanciato e assolutamente armonioso permette di poter indossare ogni outfit che sia di suo gradimento. Ed ogni mise, sia prettamente da mare che serale sono occasioni utili per contemplarne lo stile e prenderne nota.