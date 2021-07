Aurora Ramazzotti, sulla separazione dei genitori: svelata la sua posizione

Aurora Ramazzotti, nell’ambito di alcune domande poste dai sui fan sui social, si è aperta sul tema del divorzio dei suoi genitori. Spuntano rivelazioni sul suo vissuto.

Giovani, amatissimi dal pubblico e uniti da un grande amore. Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker si sono innamorati nel 1995 per poi dare alla luce Aurora, sposarsi e infine allontanarsi nel 2009.

In merito a quanto emerso la showgirl svizzera aveva svelato come l’addio al marito fosse stato determinato dal suo ingresso in una setta, finendo così in una spirale che l’aveva portata ad prendere le distanze dai suoi affetti.

Sulla rottura, che all’epoca ha acceso intere pagine di gossip, è ritornata a parlare proprio la figlia della coppia sui social. La rivelazione della 24enne arriva nell’ambito di una serie di domande poste dai suoi fan suoi social.

“È giusto sacrificare la propria felicità acconto a qualcuno che non si ama solo per un figlio?”, il quesito di un utente. Toccata nel vivo la giovane ha svelato come nonostante la separazione dei genitori non le sia mai mancato l’amore.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE > Guai legali per Fedez. Il rapper denunciato: il motivo è clamoroso

Aurora Ramazzotti: il vissuto dopo l’addio di Michelle ed Eros

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Aurora Ramazzotti (@therealauroragram)

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE > Federica Pellegrini e il perché dell’addio a Filippo Magnini: tutta la verità

“Sono figlia di genitori separati che mi hanno dato tanto amore e so che si può fare”, le parole condivide da Aurora Ramazzotti sui social. La giovane, seguitissima su Instagram con un profilo da più di 2milioni di follower, ha sottolineato poi come dalla sua esperienza un bambino non può essere felice se i genitori rimangono insieme solo per lui accorgendosi come tra i due si creino tensioni e stress.

“Credo che un bambino se ne accorga e che questa cosa abbia un’influenze su di lui, per non parlare del fatto che le energie che impieghi a mettere insieme i cocci della relazione le sottrai inevitabilmente al bambino”, le parole della 24enne.

All’epoca della separazione di Michelle ed Eros la giovane conduttrice aveva 13 anni, ma nonostante l’allontanamento tra i genitori non le sono mancati il loro affetto e le loro attenzioni. A oggi è legatissima ad entrambi coltivando un ottimo rapporto anche con i loro compagni. La Hunziker è legata da 10 anni con Tommaso Trussardi, con cui ha dato alla luce due splendide Celeste e Sole.

Eros invece si è risposato con Marta Pellegrini, con cui ha avuto Raffaella Maria e Gabrio Tullo, rapporto tuttavia finito nel 2009. Con l’ex moglie Aurora ha ancora ottimi rapporti.