Anche quest’anno Un Posto al Sole va in vacanza: la pausa, per fortuna, è più breve di quanto i fans della soap opera napoletana potessero pensare

Un Posto al Sole va in vacanza anche quest’anno: oramai è da tanto tempo che non prosegue anche per l’estate. Infatti, un po’ di anni fa faceva “Un Posto al Sole d’estate“, che solitamente ambientavano in un luogo dove alcuni protagonisti andavano in vacanza. Nonostante avesse riscosso un discreto successo, sono anni che non va più in onda e che la soap opera napoletana si ferma ogni anno per qualche giorno di ferie, ma non temete: questa volta durerà davvero poco.

Un Posto al Sole, la soap opera si ferma per l’estate: ecco quando

La pausa estiva sarà dal 9 al 13 agosto, e successivamente dal 16 al 20. Dunque ci restano un’altra settimana prima di scoprire cosa accadrà agli inquilini del palazzo più amato dagli italiani. Quello che tutti si stanno domandando è cosa succederà a Filippo: il figlio di Roberto Ferri, infatti, si è svegliato dall’intervento al cervello senza più ricordi dei suoi ultimi dieci anni di vita, senza riconoscere la sua Serena e la piccola Irene che è innamorata follemente del suo papà. Tutti sperano che entro la fine della soap prima dell’estate, la memoria di Filippo abbia una svolta significativa e in meglio. Serena è disperata all’idea che suo marito si sia dimenticato di lei, della sua bambina e dell’altra che sta per arrivare.

Ma anche Susanna e Niko sono tornati sotto i riflettori: proprio durante l’estate i due sembrano pronti a riavvicinarsi, con grande stupore dei telespettatori. Succederà qualcosa prima della fine? Non ci resta che attendere per scoprirlo.