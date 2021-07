“Ti hanno levato le mutande?” Aurora Ramazzotti, ripresa di spalle è un inno all’amore – FOTO

Aurora Ramazzotti, l’influencer si lascia scattare una foto ripresa di spalle e tutti rimangono senza parole. L’immagine diffonde amore.

Aurora Ramazzotti sa bene come dominare sul web, i suoi ingredienti? Schiettezza, genuinità e tanto, tanto amore. Guardare il profilo social della Ramazzotti è come concedersi un momento di benessere anche nelle torridi giornate estive. Non vedremo mai la giovane fare caos o puntare il dito contro qualcuno.

Lei e la sua vita, con alti e bassi – come quando ha scoperto di essere positiva al Covid, mesi fa – al pari di chiunque. Ed è proprio questa la forza di Aurora, concedersi ai followers – in costante crescita – per parlare di sé. L’ultimo post lo dimostra chiaramente.

Aurora Ramazzotti, la foto dell’amore: web in visibilio

La felicità sta nelle cose semplici, nei momenti dedicati alle persone care e questo Aurora lo sa bene. L’ultima foto è un inno all’amore: ripresa di spalle e posta nel centro, circondata dalle sorelline (nate dal secondo matrimonio di Michelle Hunziker con Tomaso Trussardi).

“Sisters” commenta la Ramazzotti e la foto piace tanto al web. Nonostante non si vedano in viso quello che emerge è puro amore. La sorella maggiore che guida e veglia sulle più piccole. Con una media di mille like al minuto, la foto è diventata subito virale. Tantissimi ovviamente i commenti per questo scatto tenero.

“Il legame tra un fratello e una sorella è un sentimento indescrivibile…loro ci saranno sempre per te” qualcuno scrive, altri si complimentano per la foto ma quelli che dominano sono i cuori, soprattutto rossi e qualcuno opta per quelli bianchi. Un contenuto bello che piace. Non manca il commento ironico, qualcuno chiede infatti se ad Aurora le siano state tolte le mutande, ma viene fatta subito chiarezza: “E’ la mascherina”.

Da un hotel di Milano le tre sorelle, nonostante età e generazioni diverse sono bellissime insieme. Aurora sceglie un look sportivo, con gonna denim, top e trecce…tutto semplicemente perfetto.